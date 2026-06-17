8th pay commission Update: 75 लाख ग्रेच्युटी, नहीं कटेगा हाफ डे, वेतन आयोग ने मान ली ये मांगे तो इतनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी

सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफे को लेकर 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) बन चुका है. इसके लागू होने की टाइमलाइन का अभी आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है. पुराने वेतन आयोग के लागू होने की टाइमिंग को देखकर इसकी इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2026 से होना तय है. यानी आठवें वेतन आयोग का फायदा 1 जनवरी 2026 से कैल्कुलेट होकर ही मिलेगा.
आठवें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बीच फिटमेंट फैक्टर, मिनिमम सैलरी और पेंशन को लेकर तो चर्चा चल ही रही थी. अब दो और मांगों ने जोर पकड़ा है. पहली मांग- ग्रेच्युटी लिमिट को 3 गुना बढ़ाने की है. दूसरी मांग- ऑफिस में लेट होने पर हाफ डे लीव को खत्म करने की है. आइए समझते हैं कि अगर ये दोनों मांगें मान ली गईं, तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ सकती है.
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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की मैक्सिमम लिमिट 25 लाख रुपये तय है. इसका मतलब यह है कि आपकी सर्विस के हिसाब से आपकी ग्रेच्युटी चाहे 30 लाख रुपये बने या 40 लाख, सरकार आपको 25 लाख रुपये से एक रुपया भी ज्यादा नहीं देगी.
अगर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की 75 लाख रुपये तक की इस मांग को मंजूर कर लेती है, तो रिटायरमेंट के समय मिलने वाले फंड में भारी बढ़ोतरी होगी.
वेतन आयोग की सिफारिशें आने में अभी समय लग सकता है, लेकिन एक ऐसी संभावना सामने आई है, जिसके आधार पर कर्मचारियों को 24 महीने तक का एरियर मिल सकता है.
7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुकी है. नए वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जा सकती हैं. हालांकि, आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने और सरकार को सौंपने में समय लग सकता है. ऐसे में अगर सिफारिशें 2027 में लागू होती हैं, तो कर्मचारियों को पिछली तारीख से बढ़ी हुई सैलरी का हिस्सा एरियर के रूप में मिल सकता है.
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अगर 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट 2027 के मध्य या उसके बाद लागू होती है, तो कर्मचारियों को लगभग 20 से 24 महीने का एरियर मिल सकता है. यह राशि कर्मचारी की बेसिक सैलरी, फिटमेंट फैक्टर और पद के मुताबिक अलग-अलग हो सकती है.
8वें वेतन आयोग में सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है. यही वह मल्टीप्लायर है, जिसके आधार पर मौजूदा बेसिक सैलरी को मॉडिफाई किया जाता है. 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जबकि कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग में 3.0 से 4.0 तक की मांग कर रहे हैं. अगर फिटमेंट फैक्टर ज्यादा तय होता है ,तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, पेंशन और DA से जुड़े लाभों में भी बड़ा इजाफा हो सकता है.
8वें वेतन आयोग के सामने सिर्फ सैलरी और पेंशन बढ़ाने की मांग ही नहीं रखी गई है, बल्कि लीव और अटेंडेंस से जुड़े नियमों में भी बड़े बदलाव की मांग उठी है. राष्ट्रीय परिषद (स्टाफ साइड) संयुक्त परामर्श तंत्र (NC-JCM) ने देर से ऑफिस आने पर हाफ डे लीव को हटाने की मांग की है. संगठन का कहना है कि कई विभागों में देर से पहुंचने पर आधे दिन की कैजुअल लीव (CL) काटने जैसी व्यवस्थाएं कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव डालती हैं. इसलिए इन नियमों की समीक्षा की जानी चाहिए.
कर्मचारी संगठनों ने अर्न्ड लीव(Earned Leave) के इनकैशमेंट की लिमिट बढ़ाकर 600 दिन करने की मांग की है. इसके अलावा चाइल्ड केयर लीव, पैटरनिटी लीव, मेडिकल लीव, स्पेशल लीव और दिव्यांग परिजन की देखभाल के लिए मिलने वाली लीव जैसी सुविधाओं को भी मजबूत करने का प्रस्ताव दिया गया है. संगठनों का तर्क है कि वर्कप्लेस की बदलती परिस्थितियों और कर्मचारियों की पारिवारिक जिम्मेदारियों को देखते हुए लीव पॉलिसी को पहले के मुकाबले फ्लेक्सिबल बनाया जाना चाहिए.
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी ये फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है.फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर टूल होता है. इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की रिवाइज सैलरी को कैल्कुलेट किया जाता है. 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था. 8वें वेतन आयोग में इसे 2.86 के रेंज में लाने की मांग हो रही है. अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय हुआ, तो चपरासी से लेकर IAS तक की सैलरी और एरियर 25 से 30% तक बढ़ जाएगा.
फिटमेंट फैक्टर से नई सैलरी कैल्कुलेट करने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है.बेसिक सैलरी x फिटमेंट फैक्टर= नई सैलरी. यहां 18,000 (बेसिक सैलरी) × 2.86 (फिटमेंट फैक्टर) = 51,480 रुपये. इसी के बेसिस पर HRA, TA और DA का कैल्कुलेशन होगा. यानी जिस कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18 हजार थी. 8वें वेतन आयोग में उसकी सैलरी 51, 480 रुपये हो जाएगी.
जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है, तो DA एडजस्ट होकर 0% से शुरू होता है. इसका मतलब, पहले दिन आपको DA नहीं मिलेगा. बाद में हर 6 महीने में CPI (महंगाई सूचकांक) के आधार पर इसमें बढ़ोतरी की जाती है.आयोग आने पर मौजूदा DA को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा. यानी अभी जो 58% DA मिल रहा है वो जीरो हो जाएगा.
सरकारी कर्मचारियों की इन मांगों पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है. अभी वेतन आयोग इन सभी सुझावों और सरकार के खजाने पर पड़ने वाले असर की जांच करेगा. इसके बाद आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा. आखिरी फैसला देश की कैबिनेट लेगी.
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