Aadhaar Card And Ration Card Link Process: अगर आप राशन कार्ड धारक हैं तो आपको यह खबर पढ़ना चाहिए, क्योंकि राशन कार्ड योजना के तहत सरकार कई तरह की लाभ देती है. करीब 80 करोड़ लोग हर वर्ष राशन कार्ड के जरिए मुफ्त में या सस्ते में राशन प्राप्त करते हैं. कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद One Nation, One Ration Card योजना लागू की गई. सरकार राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में गेंहू, चावल, दाल इत्यादि बांट रही है. ऐसे में वर्तमान में इस योजना को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है. वहीं वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है. बगैर इसके इस योजना का लाभ नहीं लिया जा सकता है. ऐसे में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करना है.

ऑनलाइन माध्यम से लिंक करें राशन कार्ड

– ऑनलाइन माध्यम से राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए राशन कार्डधारकों को सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर विजिट करना होगा.

– इसके बाद यहां Start Now के विकल्प पर क्लिक करें.

– अब आपसे आपका पता, जिला, गांव इत्यादि की जानकारी मांगी जाएगी, जिसे भरकर सबमिट करें.

– अब राशन कार्ड बेनिफिट के विकल्प पर क्लिक करें.

– इसके बाद अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी व अन्य जानकारियां मांगी जाएगी, जिसे भरकर सबमिट करें.

– अब अंत में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी मिलेगा. इसे दर्ज करें.

– ओटीपी दर्ज करते हुए आपके आधार से राशन कार्ड को लिंक करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

ऑफलाइम माध्यम से करें लिंक

अगर आप राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना चाहते हैं तो आप आधार कार्ड की कॉपी, राशन कार्ड की एक कॉपी और पासपोर्ट साइज फोटो लेकर राशन कार्ड केंद्र पर जाएं. वहां इन दस्तावेजों को जमा करें. इसके बाद आपके डेटा को बायोमेट्रिक डेटा से वेरिफाई किया जाएगा. इसके बाद आपके राशन कार्ड को आसानी से आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा. वहीं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आधार और राशन के लिंक होने का मैसेज भी मिलेगा.