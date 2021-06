Aadhaar Card Enrollment Center: आधार कार्ड आज के समय में सबसे अहम दस्तावेजों में से एक हो चुका है. ऐसे में समय समय पर आधार कार्ड में कई बदलाव आते रहते हैं जिसके लिए आपको कई बार आधार कार्ड सेंटर जाना पड़ता है या फिर लोगों को ऑनलाइन तरीके अपनाने पड़ते हैं. लेकिन अगर आप ऑनलाइन तरीकों से वाकिफ नहीं है तो हम आपकी इसमें थोड़ी मदद करने वाले हैं. हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने नजदीकी आधार सेंटर का पता लगा सकते हैं. ऐसे में अगर आपको अपने आधार कार्ड में किसी तरह का कुछ बदलाव कराना है तो आप अपने नजदीकी आधार सेंटर पर इसे अपडेट करा सकते हैं. Also Read - Aadhaar Card Update: रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो गया है बंद? UIDAI ने बताया कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आधार कार्ड, जानें पूरी प्रक्रिया

इसके लिए आपको सबसे पहले Uidai के अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. यहां लॉगइन करने के बाद आपको MY Aadhaar की सूची में जाकर Get Aadhaar के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. अब इसी टैब के तहत Locate an Enrollment Center पर क्लिक करें. यहां एक विंडो खुलेगा. यहां आपसे आपके राज्य, पिन, इत्यादि की जानकारी मांगी जाएगी. इसे भरकर आप अपने नजदीकी आधार सेंटर का पता लगा सकते हैं. इसके बाद राज्यों के तहत आपको क्षेत्रआधारित जानकारी भी मांगी जा सकती है. इसे भरकर सबमिट करने पर आपके सबसे नजीदीकी आधार सेंटर की जानकारी आपको मिल जाएगी. यहां Show Only permanent centres का एक बॉक्स होता है. इसपर क्लिक करने से केवल स्थायी केंद्रों की ही जानकारी आपको मिलेगी. Also Read - PF New Rules: पीएफ खाते को 1 जून से पहले आधार से करें लिंक, वरना हो जाएगी बड़ी दिक्कत

बता दें कि अगर आपने नजदीकी आधार सेंटर के लिए सर्च बॉक्स पर क्लिक किया है तो अगले पेज पर एरिया का नाम, शहर या जिला इत्यादि की जानकारी मांगी जाएगी, जिसे भरकर आपको कैप्चा डालना होगा. यहां लोकेट ए सेंटर पर क्लिक करने पर आपको स्थायी केंद्रों की सूची मिल जाएगी. गौरतलब है कि आज के समय आधार की जरूरत केवल पहचान को प्रमाणित करने के लिए बल्की कई सरकारी व निजी सेवाओं में भी मांगा जाने लगा है. बैंक हो या शिक्षा, नौकरी हो या पैसों का भुगतान आधार कार्ड अब हर जगह अनिवार्य हो गया है. Also Read - Aadhaar Card Update: आधार कार्ड से संबंधित यह सेवा हुई बंद, ट्विटर पर UIDAI ने दी जानकारी