Aadhar Card Updation: पोस्ट ऑफिस (Post Office) लगातार अपने काम को सुधारने की दिशा में काम कर रहा है. ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जा सकें. इंडिया पोस्ट (India Post) की तरफ से ट्वीट करके यह जानकारी दी गई है कि अब आप अपने नजदीकी डाक घर में जाकर आधार कार्ड का नामांकन करा सकते हैं या आपको आधार कार्ड में कुछ अपडेट करना है तो इसके लिए हर राज्य में कहां-कहां पर यह सुविधा उपलब्ध है उसकी पूरी लिस्ट शेयर की गई है.

अगर आधार की डेमोग्राफी डिटेल यानी नाम, ऐड्रेस, जन्म की तारीख, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर को अपडेट कराना है तो इसके लिए आधार एनरोलमेंट सेंटर जाना होता है. वहां पहुंचने के बाद आपके सारे काम हो जाएंगे. आधार सेवा केंद्र पर बायोमिट्रिक डिटेल भी अपडेट होती है. अब यह काम पोस्ट ऑफिस पर भी किया जा सकता है. अगर आधार की जानकारी को अपडेट करवाते हैं तो इसके लिए चार्ज देना होता है. हर बार जानकारी अपडेट करवाने पर 50 रुपए लगते हैं.

अब आप अपने नजदीकी डाक घर में आधार कार्ड का नामांकन या अद्यतन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए, देखें: https://t.co/8tbCDmSkMv

You can now enrol or update Aadhaar Card at a post office near you. To know more, visit: https://t.co/8tbCDmSkMv#DigitalDostIndiaPost pic.twitter.com/vvj6ECobqf

— India Post (@IndiaPostOffice) March 16, 2021