Aadhar helpline number: आधार कार्ड से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए UIDAI ने अब हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. अब आप सिर्फ एक नंबर डायल कर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं. आधार कार्ड धारकों के पास आधार से जुड़े कई सवाल होते हैं. जैसे- आधार का कहां-कहां प्रयोग करना चाहिए, आधार को किस दस्तावेज के साथ लिंक कराना है, आधार में नाम और पता कैसे अपडेट किया जा सकता हैं, पीवीसी आधार कार्ड के क्या फायदे हैं, पीवीसी आधार कार्ड के लिए कौन आवेदन कर सकता है, पीवीसी कार्ड के लिए आवेदन कैसे किया जाता है आदि.

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड धारकों के इन सभी सवालों के समाधान के लिए आधार हेल्पलाइन नंबर (Aadhaar Helpline Number) जारी किया है. यह हेल्पलाइन नंबर 1947 है. इस हेल्पलाइन नंबर पर 12 भाषाओं में जानकारी प्राप्त की जा सकती है. UIDAI ने एक ट्वीट कर यह जानकारी दी है.

The Aadhaar helpline 1947 provides support in 12 languages – Hindi, English, Telugu, Kannada, Tamil, Malayalam, Punjabi, Gujarati, Marathi, Oriya, Bengali, Assamese, and Urdu. #Dial1947ForAadhaar for conversation in the language of your choice. pic.twitter.com/bjjhFgL6xH

— Aadhaar (@UIDAI) November 17, 2020