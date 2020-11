Mutual Funds Trading Time Table: आज से सभी म्यूचुअल फंड्स (Mutual Funds) की खरीद और बिक्री का टाइम टेबल कोरोना काल से पहले की तरह ही तीन बजे तक कर दिया गया है. शेयर मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने कोरोना वायरस को देखते हुए अप्रैल में म्यूचुअल फंड की खरीद और बिक्री का समय तीन बजे से घटाकर एक बजे तक कर दिया था. इसके बाद SEBI ने 19 अक्टूबर को इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की खरीद-बिक्री का समय तो पहले की तरह 3 बजे तक कर दिया, लेकिन लिक्विड और ओवरनाइट स्कीम (liquid and overnight schemes) और डेट म्यूचुअल फंड्स स्कीम (debt schemes) और कंजरवेटिव हाइब्रिड फंड्स (conservative hybrid fund) की खरीद बिक्री के समय में बदलाव नहीं किया. लेकिन आज से फिर इनकी ट्रेडिंग का समय भी पहले की तरह कर दिया गया है. Also Read - शेयर बाजार में शानदार तेजी, 42393 पर खुला सेंसेक्स; निफ्टी में 1.1 फीसदी की बढ़त

लिक्विड और ओवरनाइट स्कीम की खरीद अब 12.30 बजे तक के बजाय 1.30 बजे तक की जा सकेगी. वहीं, डेब्ट म्यूचुअल फंड स्कीम (debt schemes) और कंजरवेटिव हाइब्रिड फंड्स (conservative hybrid fund) की खरीद बिक्री अब फिर से तीन बजे तक हो सकेगी. अब इक्विटी म्यूचुअल फंड हो, डेब्ट म्यूचुअल फंड हो या कंजरवेटिव हाइब्रिड फंड्स, इनके यूनिट्स की खरीदारी का समय तीन बजे तक होगा. इसका फायदा यह होगा कि निवेशकों के पास उस दिन की NAV (Net Asset Value) म्यूचुअल फंड्स की खरीद-बिक्री के लिए ज्यादा समय मिलेगा.

जानिए- नया टाइम टेबल

SEBI के नए टाइम टेबल के मुताबिक, लिक्विड और ओवरनाइट फंड की खरीद अब 1.30 तक की जा सकेगी. वहीं, इसकी बिक्री अब 3 बजे तक कर सकेंगे. साथ ही डेब्ट और कंजरवेटिव हाइब्रिड फंड्स के साथ इक्विटी म्यूचुअल फंड की खरीद-बिक्री अब 3 बजे तक की जा सकेगी.

बता दें, लॉन्ग टर्म इनवेस्टर्स पर म्यूचुअल फंड की खरीद-बिक्री के लिए NAV कटऑफ टाइमिंग में बदलाव से बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा. लेकिन इंट्रा-डे या शॉर्ट टर्म इनवेस्टर्स के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है.