'अकाउंट हो जाएगा सस्पेंड, पैन अपडेट करें', बैंक ग्राहकों को आ रहे हैं ऐसे मैसेज; रहें अलर्ट

कई बैंक ग्राहकों को ऐसे मैसेज मिल रहे हैं कि अगर आपने अपना पैन नंबर अपडेट नहीं किया तो आपका खाता बंद हो जाएगा. इस तरह के मैसेज फेक हैं. ऐसे मैसेज आपके खाते की जानकारी चुराने के लिए आ रहे हैं. इसलिए ऐसे मैसेज से सावधान रहे हैं.

Account will be suspended, update PAN, bank customers should be alert from such messages.

How to Recognize and Avoid Phishing Scams: पिछले कुछ दिनों से, कई बैंक ग्राहकों को फर्जी टेक्स्ट मैसेज मिल रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अगर उन्होंने अपना परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) अपडेट नहीं किया तो उनका अकाउंट ब्लॉक या सस्पेंड कर दिया जाएगा. ऐसे मैसेज से अलर्ट रहें. यह फर्जी मैसेज के अलावा और कुछ नहीं है.

कल एक ग्राहक मिले संदेश में से एक में लिखा था, “प्रिय ग्राहक एचडीएफसी बैंक खाता आज निलंबित कर दिया जाएगा, कृपया अपना पैन नंबर तुरंत लिंक करने और अपडेट करने के लिए यहां क्लिक करें. संदेश में एक लिंक भी है जिसे आपको कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए.

अगर कोई लिंक पर क्लिक करता है, तो उनका फोन हैक हो जाएगा और उनका पैसा डूब जाएगा.

कई बैंकों ने ग्राहकों को इस तरह के एसएमएस पर विश्वास नहीं करने के लिए चेतावनी जारी किया है.

यहां जानें- फ़िशिंग से बचने का तरीका

ऐसे घोटालों से बचने के लिए, लोगों को उन लिंक्स से सावधान रहने की आवश्यकता है, जो वास्तविक प्रतीत नहीं होते हैं. किसी को हमेशा अपने स्रोत की जांच करनी चाहिए और क्या लिंक ठीक से भेजा गया है. डोमेन के नाम की जांच की जानी चाहिए और यदि आपको किसी भी समय लगता है कि लिंक किसी अज्ञात स्रोत से है, तो आपको उस पर क्लिक करने से बचना चाहिए और यदि आप अंत में लिंक पर क्लिक भी कर देते हैं, तो भी आपको कभी भी अपना व्यक्तिगत डेटा प्रकट नहीं करना चाहिए.

फ़िशिंग हमलों से बचने के सर्वोत्तम अभ्यास

एड्रेस बार में हमेशा उचित URL टाइप करके साइट में लॉग इन करें.

अपना यूजर आईडी और पासवर्ड केवल प्रमाणित लॉगिन पेज पर ही दें.

अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्रदान करने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि लॉगिन पृष्ठ का URL ‘https://’ टेक्स्ट से शुरू होता है और ‘https://’ नहीं है. ‘s’ का अर्थ ‘सुरक्षित’ है और यह इंगित करता है वेब पेज एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है.

कृपया ब्राउजर के नीचे दाईं ओर लॉक साइन और वेरीसाइन सर्टिफिकेट भी देखें.

फोन/इंटरनेट पर अपना व्यक्तिगत विवरण केवल तभी प्रदान करें जब आपने कॉल या सेशन शुरू किया हो और प्रतिपक्ष को आपके द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो.

अपने कंप्यूटर सुरक्षा को एंटी-वायरस सॉफ़्टवेयर, स्पाइवेयर फ़िल्टर, ई-मेल फ़िल्टर और फ़ायरवॉल प्रोग्राम के साथ नियमित रूप से अपडेट करें.

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी लेनदेन वैध हैं, नियमित रूप से अपने बैंक, क्रेडिट और डेबिट कार्ड स्टेटमेंट की जांच करें.

बता दें, बैंक कभी भी आपसे ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से आपकी खाता जानकारी सत्यापित करने के लिए नहीं कहेगा.

एक सामान्य नियम के रूप में, आपकी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी मांगने वाले या किसी साइट पर उन्हें अपडेट करने के लिए कोई अवांछित इनकमिंग संचार/फोन कॉल प्राप्त होने पर संदेह करें.

उन कॉलों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए उपलब्ध आधिकारिक चैनलों के माध्यम से सीधे अपने बैंक से संपर्क करें.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें व्यापार की और अन्य ताजा-तरीन खबरें