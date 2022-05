एशिया के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी (Gautam Adani) के समूह ने रविवार को भारत में होलसिम लिमिटेड के कारोबार में 10.5 अरब डॉलर में नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल करने का सौदा किया. इस सौदे के साथ ही अडानी ग्रुप का सीमेंट के क्षेत्र में प्रवेश होगा. अडानी ग्रुप संबंधित संपत्तियों के साथ अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड का 63.1 प्रतिशत अधिग्रहण करेगा. अंबुजा की स्थानीय सहायक कंपनियों में ACC लिमिटेड भी शामिल है. अडानी ग्रुप की तरफ से जारी बयान में कहा गया, ‘अडानी परिवार ने एक ऑफशोर स्पेशल पर्पस व्हीकल (सहायक कंपनी) के जरिए घोषणा की है कि उसने भारत की दो प्रमुख सीमेंट कंपनियों अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड और एसीसी लिमिटेड में स्विट्जरलैंड स्थित होलसिम लिमिटेड की पूरी हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए निश्चित समझौते किए हैं.’Also Read - अडानी समूह के साथ 6.38 अरब डॉलर का सौदा कर- मुक्त, साल की दूसरी छमाही तक पूरा होगा सौदा

अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से होलसिम की अंबुजा सीमेंट्स में 63.19 फीसदी और ACC में 54.53 फीसदी हिस्सेदारी है (जिसमें से 50.05 फीसदी अंबुजा सीमेंट्स के पास है). बयान में कहा गया, ‘अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी के लिए होलसिम की हिस्सेदारी और खुली पेशकश पर विचार का मूल्य 10.5 अरब डॉलर है, जो इसे अडाणी समूह द्वारा अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण बनाता है और बुनियादी ढांचे और सामग्री के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा विलय और अधिग्रहण लेनदेन है.’ Also Read - क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगा अडानी समूह

Our belief in the India story is unshakeable. Combining @Holcim's cement assets in India with our green energy and logistics will make us the world's greenest cement company. Jan Jenisch has been terrific to work with. We welcome the @AmbujaCementACL & @ACCLimited teams. pic.twitter.com/iThyLp92iV

— Gautam Adani (@gautam_adani) May 15, 2022