Adani Hindenburg Case: उच्चतम न्यायालय के फैसले पर अडानी ने कहा, ‘सचाई की जीत होगी’

Gautam Adani on Supreme Court Verdict: संकट में फंसे उद्योगपति गौतम अडानी (Gautam Adani) ने उच्चतम न्यायालय के हिंडनबर्ग रिसर्च (Hindenburg Research) की रिपोर्ट में समूह पर लगाए गए आरोपों की समयबद्ध जांच के आदेश का स्वागत किया है. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने समूह की कंपनियों के शेयरों में आई हालिया गिरावट की जांच के लिए समिति के गठन का भी आदेश दिया है.

इसपर अपनी प्रतिक्रिया में अडानी ने बृहस्पतिवार को कहा कि इससे चीजें स्पष्ट होंगी और ‘सच्चाई की जीत’ होगी.