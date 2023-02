Adani-Hindenburg Row: कांग्रेस आज SBI की शाखाओं और LIC कार्यालयों के सामने करेगी देशव्यापी विरोध - प्रदर्शन

Adani-Hindenburg Row: कांग्रेस सोमवार को संसद से सड़कों तक देशव्यापी विरोध शुरू करेगी. ग्रैंड ओल्ड पार्टी जीवन बीमा निगम (LIC) और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की शाखाओं के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी.

कांग्रेस के सांसद जहां संसद परिसर के अंदर गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे, वहीं एनएसयूआई-यूथ कांग्रेस संसद थाने में एसबीआई और एलआईसी कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन करेगी.

कांग्रेस अडानी मुद्दे पर विपक्षी दलों के समर्थन का उपयोग करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह देखा जाना बाकी है कि क्या भारत राष्ट्र समिति, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियां कांग्रेस के नेतृत्व वाले विरोध में शामिल होंगी या केवल इस मुद्दे पर अपना नैतिक समर्थन व्यक्त करेंगी.

कांग्रेस ने सोमवार को अडानी विवाद को लेकर पीएम से 3 सवाल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर तीखा हमला किया. उन्होंने अडानी समूह पर लगाए गए आरोपों पर पीएम की ‘गहरी’ चुप्पी पर सवाल उठाया.

कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने ट्विटर पर पीएम मोदी पर सवाल उठाते हुए लिखा, “अडानी महामेगा स्कैम पर पीएम की वाक्पटु चुप्पी ने हमें एक श्रृंखला शुरू करने के लिए मजबूर किया है, एचएएचके-हम अदानिके हैं कौन. हम आज से रोजाना 3 सवाल पीएम से करेंगे. यहाँ पहले तीन हैं. चुप्पी तोड़िये प्रधानमंत्री जी”