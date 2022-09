Adani Power Share Price : अडानी पावर के शेयर की कीमत पिछले एक साल से ऊपर की ओर है, जिसमें मल्टीबैगर रिटर्न मिल रहा है. दिसंबर 2022 से बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध गौतम अडानी के हालिया ट्वीट के बाद बुधवार के शुरुआती सौदों में अडानी समूह के स्टॉक ने ऊपरी सर्किट लगा है.Also Read - Gautam Adani : गौतम अडानी बने दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स, अब केवल एलन मस्क और जेफ बेजोस हैं आगे

पिछले दो दिनों में एनएसई पर स्टॉक 390 से 416 रुपये के स्तर तक बढ़ गया है, लगातार दो सत्रों में 6.50 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. अडानी पावर के शेयर आज नीचे गिरकर खुले, लेकिन कारोबार के समय में 415.7 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंचने में कामयाब रहे.

शेयर बाजार के जानकारों के मुताबिक, अडानी पावर के फंडामेंटल अनुकूल हैं, क्योंकि मांग आपूर्ति की कमी बिजली कंपनी के पक्ष में है और बाजार आगामी नतीजों में कंपनी से बेहतर तिमाही नतीजों की उम्मीद कर रहा है. हालांकि, हाल ही में अडानी पावर के शेयर की कीमत में वृद्धि का कारण गौतम अडानी की दिसंबर 2022 से बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति शुरू करने की घोषणा है. उन्होंने कहा कि स्टॉक ने दैनिक चार्ट पर तेजी का पैटर्न बनाया है, जो इस मल्टीबैगर अडानी समूह के स्टॉक में और तेजी का संकेत देता है.

5 सितंबर, 2022 को, भारतीय अरबपति और अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल से दिसंबर 2022 से बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति शुरू करने की घोषणा की. दिल्ली में बांग्लादेश की माननीय प्रधान मंत्री शेख हसीना से मिलना एक सम्मान की बात है. बांग्लादेश के लिए उनका दृष्टिकोण प्रेरणादायक और आश्चर्यजनक रूप से साहसिक है. हम अपनी 1600 मेगावाट की गोड्डा पावर प्रोजेक्ट और बांग्लादेश को समर्पित ट्रांसमिशन लाइन बिजॉय दिबोश द्वारा 16 दिसंबर 2022 को चालू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

It is an honour to have met Hon PM of Bangladesh Sheikh Hasina in Delhi. Her vision for Bangladesh is inspirational and stunningly bold.

We are committed to commissioning our 1600 MW Godda Power Project and dedicated transmission line to Bangladesh by Bijoy Dibosh, 16 Dec 2022. pic.twitter.com/LySohNBSrV

— Gautam Adani (@gautam_adani) September 5, 2022