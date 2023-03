Advance Tax Payment Deadline: वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए अग्रिम कर के अंतिम किस्त के भुगतान की अंतिम तिथि 15 मार्च है. . आयकर विभाग ने हाल ही में करदाताओं से अग्रिम कर की आखिरी किस्त का भुगतान तय तारीख तक करने की अपील की थी.

कर विभाग ने एक ट्वीट में कहा, 15 मार्च, 2023 तक अग्रिम कर की चौथी और अंतिम किस्त का भुगतान करना याद रखें. “करदाताओं ध्यान दें! एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त के भुगतान की आखिरी तारीख करीब आ गई है!