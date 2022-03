PNG-CNG Price Hike: घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत एक बार में 50 रुपये बढ़ाए गए हैं तो वहीं अब घरेलू piped natural gas (PNG) की कीमतों में भी वृद्धि कर दी गई है. पीएनजी की नई दर आज से लागू हो गई है. एक तरफ जहां पेट्रोल-डीजल की कीमतें भी अब फिर से बढ़नी शुरू हो गई हैं तो वहीं आम लोगों की जेब पर महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है. खाना पकाने के लिए अब रसोई गैस के सिलेंडर ही महंगे नहीं हुए पाइप से आनेवाली रसोई गैस भी अब महंगी हो गई है. वहीं आज से सीएनजी की कीमत भी एक रुपये प्रति किलो बढ़ा दी गई है. दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी एक रुपये महंगा हो गया है. दिल्ली में आज से सीएनजीकी नई कीमत 59.01 रुपये प्रति किलो हो गई है. नोएडा-्ग्रेटर नोएडा-गाजियाबाद में सीएनजी की कीमत 61.58 हो गई है तो वहीं गुरुग्राम में सीएनजी की नई दर 67.37 रुपये प्रति किलो हो गई है.Also Read - PNG Price Hike: पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के बाद अब PNG की भी बढ़ी कीमत, जानें क्या है नया रेट

Delhi | “We’re getting some work after lockdown & you’re increasing CNG prices every day, how will we manage like this? The poor are in debts,” says Rahul K Srivastava, a cab driver, on the hike in CNG prices by Re 1 per Kg to Rs 59.01 per Kg pic.twitter.com/13BYPpSvem

— ANI (@ANI) March 24, 2022