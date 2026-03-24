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After Zomato Swiggy Hikes Platform Fees Now You Will Have To Pay More For Ordering Food

Zomato के बाद Swiggy ने भी बढ़ाए पैसे, जानिए अब खाना ऑर्डर करने पर देने होंगे कितने रुपए

प्लेटफॉर्म फीस में बढ़ोतरी ऐसे समय पर हुई है, जब हाल ही में एलपीजी की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिससे रेस्तरां की लागत में बढ़ोतरी देखी गई है.

पढ़िए कितने रुपए बढ़ा चार्ज

मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से दुनियाभर के देशों पर असर हुआ है. देश के हर आम आदमी पर गैल-तेल की कमी का सीधा असर पड़ रहा है. क्योंकि हम सभी इन दोनों चीज़ों से किसी न किसी तरह सीधे तौर पर जुड़े हैं. गैस की कमी से खाना-पकाने पर सीधा असर पड़ा है. 28 फरवरी से चल रहे इस युद्ध के बाद से कई बार रेस्ट्रो के ऐसे बिल वायरल हुए, जिसमें गैस का चार्ज अलग से लेने की बात कही गई है. अब खाना डिलीवर करने वाली कंपनी स्विगी ने भी चार्ज बढ़ा दिया है. जानिए कितने रुपए महंगा हुआ है फूड डिलीवरी ऑर्डर.

फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने खाना ऑर्डर करने पर लगने वाली प्लेटफॉर्म फीस को 17 प्रतिशत बढ़कर 17.58 रुपए प्रति ऑर्डर (जीएसटी सहित) कर दिया है, जो पहले 14.99 रुपए थी. स्विगी ऐप की बिलिंग के अनुसार, प्लेटफॉर्म फीस में करीब 17 प्रतिशत या 2.59 रुपए का इजाफा हुआ है. कंपनी का कहना है कि यह वृद्धि “प्लेटफॉर्म के संचालन और रखरखाव” में मदद करने के उद्देश्य से की गई है. इससे पहले स्विगी ने अगस्त 2025 में स्विगी ने प्लेटफॉर्म फीस में करीब 2 रुपए की वृद्धि की थी, जो कि पहले 12 रुपए थी. इससे पहले अन्य फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने प्लेटफॉर्म फीस में इजाफा किया था. जोमैटो ने प्लेटफॉर्म फीस में 19.2 प्रतिशत या 2.40 रुपए प्रति ऑर्डर का इजाफा किया था.

प्रति ऑर्डर कितने रुपए बढ़े

बढ़ोतरी के बाद नई प्लेटफॉर्म फीस 14.90 रुपए प्रति ऑर्डर (जीएसटी से पहले) हो गई है, जो कि पहले 12.5 रुपए थी. जीएसटी सहित अब फीस 17.58 रुपए प्रति ऑर्डर हो गई है.

एलपीजी की कीमतों में इजाफा

प्लेटफॉर्म फीस में बढ़ोतरी ऐसे समय पर हुई है, जब हाल ही में एलपीजी की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिससे रेस्तरां की लागत में बढ़ोतरी देखी गई है. बढ़ी हुआ कीमतों को सीधे तौर पर गैस से जोड़ा जा रहा है. इससे पहले जोमैटो ने आखिरी बार सितंबर 2025 में प्लेटफॉर्म शुल्क में बदलाव किया था. इससे पहले, फरवरी 2025 में, जोमैटो ने त्योहारी सीजन के दौरान प्लेटफॉर्म शुल्क को 6 रुपए प्रति ऑर्डर से बढ़ाकर 10 रुपए प्रति ऑर्डर कर दिया था.

स्विगी के शेयरों में तेजी

स्विगी के शेयरों में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है. दोपहर 12:30 बजे स्विगी 2.55 प्रतिशत की तेजी के साथ 279.55 रुपए पर था. बीते एक हफ्ते में शेयर 5 प्रतिशत से अधिक और एक महीने में 10 प्रतिशत से ज्यादा फिसल चुका है. वहीं बीते छह महीनों में इसमें 36 प्रतिशत से अधिक की भारी गिरावट देखी गई है.

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