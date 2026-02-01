  • Hindi
  • Business Hindi
  • Ai Agri Tool To Ai Ecosystem Major Announcements Regarding Artificial Intelligence In Budget 2026

बजट 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर क्या-क्या बड़ी घोषणाएं, क्या AI बूम के लिए तैयार है भारत?

Budget 2026 AI: भारत को भरोसेमंद एआई इकोसिस्टम की जरूरत है. बजट भारत 2026 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बात कही है. साथ ही उन्होंने एआई गवर्नेंस पर भी जोर दिया है.

Published date india.com Published: February 1, 2026 12:29 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
(photo credit AI, for representation only)

Budget 2026 AI:  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट पेश करते समय एआई एग्रीकल्चर टूल समेत कई बड़ी घोषणाएं की हैं. उन्होंने एआई को भारत की फ्यूचर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी का हिस्सा बताया. साथ ही वित्त मंत्री ने एआई गवर्नेंस और एआई इको सिस्टम का भी जिक्र किया है.

AI एग्री टूल

बजट में किसानों के लिए भारत विस्तार AI एग्री टूल का ऐलान किया गया. इसे भारत विस्तार का नाम दिया गया है. दावा किया गया है कि कृषि को भी आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा जाएगा. इसका मकसद उपज और उत्पादन बढ़ाना है. इसके अलावा दिव्यांगजनों को भी टेक्नोलॉजी का फायदा प्रशिक्षण के लिए दिया जाएगा.

क्लाउड सर्विसेज के लिए 2047 तक टैक्स फ्री

वित्त मंत्री ने डाटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज को अगले 20 साल तक टैक्स फ्री कर दिया है. सरकार ने भारत में डेटा सेंटर्स डेवलपर्स को बढ़ावा देने के लिए यह पहल की है.

(photo credit AI, for representation only)

क्या है एआई गवर्नेंस

विशेषज्ञों के मुताबिक आम तौर पर लोग सोचते हैं कि एआई गवर्नेंस का अर्थ कानून या नियम बनाना है. पर एआई गवर्नेंस की अर्थ देश के लिए सुरक्षित, कानूनी और भरोसेमंद एआई सिस्टम बनाना है. ताकि लोग एआई टूल का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें.

एआई सुशासन

वित्त मंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भारत की आर्थिक बढ़त के लिए बड़ी भूमिका निभा सकती हैं. एआई टेक्नोलॉजी ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगी, बल्कि गवर्नेंस, इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में काम करने के तरीके को हमेशा के लिए पूरी तरह बदल देंगी.

