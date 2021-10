Air India Disinvestment: सरकार ने मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया है कि टाटा समूह ने एयर इंडिया के लिए बोली जीती है. ब्लूमबर्ग ने पहले बताया था कि टाटा समूह ने सरकार को नेशनल कैरियर का नियंत्रण सौंपने के बाद एयर इंडिया के लिए आधी सदी से अधिक समय के बाद बोली जीती है. लेकिन, निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने एक ट्वीट में कहा, “एआई विनिवेश मामले में भारत सरकार द्वारा वित्तीय बोलियों को मंजूरी देने वाली मीडिया रिपोर्ट गलत हैं.”Also Read - Business Class Cabin For Dog: शख्स ने पालतू कुत्ते के लिए बुक किया पूरा एयर इंडिया बिजनेस क्लास केबिन

Media reports indicating approval of financial bids by Government of India in the AI disinvestment case are incorrect. Media will be informed of the Government decision as and when it is taken. pic.twitter.com/PVMgJdDixS

— Secretary, DIPAM (@SecyDIPAM) October 1, 2021