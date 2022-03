Air India New Chairman: टाटा संस के चीफ एन चंद्रशेखरन (N Chandrasekaran) एयर इंडिया (Air India) के चेयरमैन बनाए गए हैं. सोमवार को टाटा समूह की बोर्ड बैठक में Air India के अध्यक्ष पद पर मुहर लगाई गई.Also Read - दिल्ली से जबलपुर पहुंची फ्लाइट रनवे पर फिसली, मुश्किल में पड़ी 55 यात्रियों की जान

N Chandrasekaran, the chairman of Tata Sons, officially appointed as the chairman of Air India

(file photo) pic.twitter.com/ik7Pf11Iri

— ANI (@ANI) March 14, 2022