टाटा संस और सिंगापुर एयरलाइंस से एयर इंडिया मांग रही 14 हजार करोड़ रुपये, लगातार बढ़ रहा है कंपनी का घाटा

टाटा संस और सिंगापुर एयरलाइंस की एयर इंडिया में हिस्सेदारी है. उन्होंने 2022 में सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी थी.

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वित्तीय घाटे से परेशान एयर इंडिया (तस्वीर: airindia.com)

अपने बेड़े को आधुनिक बनाने में जुटा है एयरइंडिया

कंपनी को इंटरनेशनल ऑपरेशन में हो रही समस्याएं

पिछले वित्त वर्ष कंपनी को ₹22,275 करोड़ का घाटा

टाटा ग्रुप ने 2022 में किया था कंपनी का अधिग्रहण

देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी एयरइंडिया लगातार वित्तीय घाटे से जूझ रही है और उसने इस घाटे की पूर्ति के लिए अपने शेयरधारक टाटा संस और सिंगापुर एयरलाइंस से 1.5 बिलियन डॉलर यानी करीब 14,305 करोड़ रुपये की मांग की है. कंपनी ने इक्विटी पूंजी के तहत यह मांग की है. उसका वित्तीय घाटा पिछले साल की तुलना में करीब दोगुना बढ़ गया है और वार्षिक घाटा दर्ज करने के कुछ महीनों बाद उसने यह कदम उठाया है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इस मामले की जानकारी रखने वाले दो लोगों से हुई बातचीत के आधार पर यह रिपोर्ट दी है.

2022 में टाटा ग्रुप ने किया था अधिग्रहण

बता दें टाटा संस ने साल 2022 में पूर्व सरकारी विमानन कंपनी का नियंत्रण अपने हाथ में लिया था. इसके साथ-साथ एयर इंडिया में सिंगापुर एयरलाइंस की भी 25 फीसदी हिस्सेदारी है. टाटा संस के हाथ में कंपनी का कंट्रोल आने के बाद शेयरधारक फंडिंग के लिए किया गया यह अनुरोध सबसे बड़े सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट किए गए अनुरोधों में से एक है.

पिछले वित्त वर्ष ₹22,275 करोड़ का घाटा

इस विमानन कंपनी द्वारा इतनी बड़ी वित्तीय मांग बताती है कि वह कई बड़ी चुनौतियों से जूझ रही है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कंपनी अपने मौजूदा बेड़े (फ्लीट) के रेन्यूवेशन में भी जुटी है, जिसके लिए उसे कई अरब डॉलर की जरूरत है. मार्च में खत्म हुए वित्तीय वर्ष में इस कैरियर और इसकी बजट इकाई एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कुल मिलाकर 2.33 बिलियन डॉलर (करीब 22,275 करोड़ रुपये) का घाटा दर्ज किया, जो पिछले वर्ष के घाटे से दोगुने से भी अधिक है. इन घाटों का असर सिंगापुर एयरलाइंस के मुनाफे पर भी पड़ा है.

कंपनी को इंटरनेशनल ऑपरेशन में आ रहे चैलेंज

कंपनी पर बढ़ रहे वित्तीय दबाव की कई खास वजहें हैं. सबसे बड़ा कारण है कि कंपनी अपना कायाकल्प चाहती है, जिसके लिए उसे बड़ी मात्रा में निवेश चाहिए. इसके अलावा उसकी इंटरनेशनल ऑपरेशंस प्रभावित हो रहे हैं. भारतीय विमानों पर पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र (एयरस्पेस) पर बैन लगा हुआ है. इसके अलावा अमेरिका-इजरायल के ईरान के साथ युद्ध के कारण अपने इंटरनेशनल नेटवर्क में रुकावटें आई हैं. साथ ही पिछले साल अहमदाबाद में हुए एक दर्दनाक विमान हादसे (जिसमें 260 लोगों की जान चली गई थी) के दुष्परिणामों से भी कंपनी प्रभावित हुई है.

इक्विटी के रूप में फंडिंग मांग रही एयर इंडिया

रॉयटर को मिले इन दो सूत्रों में से एक ने कहा, ‘एयर इंडिया तुरंत पैसा चाहती है. हालांकि यह पूंजी कई किश्तों (ट्रेंच) में आने की संभावना है. इस निवेश को पूरा करने के लिए सिंगापुर एयरलाइंस को प्रस्तावित पूंजी का अपना हिस्सा देना होगा.’ दोनों लोगों ने बताया कि एयरलाइन नई इक्विटी के रूप में यह फंडिंग मांग रही है. उन्होंने आगे कहा कि चर्चाएं जारी हैं और इस अनुरोध पर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. चूंकि वे इस मामले पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करने के लिए अधिकृत नहीं थे. इसलिए उन्होंने अपना नाम उजागर न करने की शर्त रखी.

सिंगापुर एयरलाइंस की एक चौथाई हिस्सेदारी

एयर इंडिया और टाटा संस ने रॉयटर्स के टिप्पणी के अनुरोधों का कोई जवाब नहीं दिया. सिंगापुर एयरलाइंस, जिसकी एयर इंडिया में करीब एक चौथाई (25%) हिस्सेदारी है, उसने कहा कि वह एयर इंडिया के बदलाव (ट्रांसफॉर्मेशन) कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए टाटा संस के साथ मिलकर काम कर रही है, लेकिन उसने एयरलाइन के वित्त पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

टाटा संस के चेयरमैन कर चुके इस्तीफे का ऐलान

एयर इंडिया की ओर से इक्विटी के रूप में फंडिंग का यह अनुरोध तब आया है, जब टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन समूह के नियंत्रक चैरिटेबल ट्रस्टों के साथ महीनों से चले आ रहे मतभेदों (जिनमें आंशिक रूप से एयर इंडिया का घाटा भी शामिल है) के बाद फरवरी में अपना पद छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं. चंद्रशेखरन ने कहा है कि एयर इंडिया को पूरी तरह से उबारने में एक दशक तक का समय लग सकता है. उन्होंने इसके पीछे लगातार बनी सप्लाई-चेन की रुकावटों और एयरलाइन के पुराने सिस्टम, कार्य संस्कृति व बेड़े (फ्लीट) को पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता का हवाला दिया है.

(एजेंसी इनपुट्स से)