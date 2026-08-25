टाटा संस और सिंगापुर एयरलाइंस से एयर इंडिया मांग रही 14 हजार करोड़ रुपये, लगातार बढ़ रहा है कंपनी का घाटा

देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी एयरइंडिया लगातार वित्तीय घाटे से जूझ रही है और उसने इस घाटे की पूर्ति के लिए अपने शेयरधारक टाटा संस और सिंगापुर एयरलाइंस से 1.5 बिलियन डॉलर यानी करीब 14,305 करोड़ रुपये की मांग की है. कंपनी ने इक्विटी पूंजी के तहत यह मांग की है. उसका वित्तीय घाटा पिछले साल की तुलना में करीब दोगुना बढ़ गया है और वार्षिक घाटा दर्ज करने के कुछ महीनों बाद उसने यह कदम उठाया है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इस मामले की जानकारी रखने वाले दो लोगों से हुई बातचीत के आधार पर यह रिपोर्ट दी है.
बता दें टाटा संस ने साल 2022 में पूर्व सरकारी विमानन कंपनी का नियंत्रण अपने हाथ में लिया था. इसके साथ-साथ एयर इंडिया में सिंगापुर एयरलाइंस की भी 25 फीसदी हिस्सेदारी है. टाटा संस के हाथ में कंपनी का कंट्रोल आने के बाद शेयरधारक फंडिंग के लिए किया गया यह अनुरोध सबसे बड़े सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट किए गए अनुरोधों में से एक है.
इस विमानन कंपनी द्वारा इतनी बड़ी वित्तीय मांग बताती है कि वह कई बड़ी चुनौतियों से जूझ रही है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कंपनी अपने मौजूदा बेड़े (फ्लीट) के रेन्यूवेशन में भी जुटी है, जिसके लिए उसे कई अरब डॉलर की जरूरत है. मार्च में खत्म हुए वित्तीय वर्ष में इस कैरियर और इसकी बजट इकाई एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कुल मिलाकर 2.33 बिलियन डॉलर (करीब 22,275 करोड़ रुपये) का घाटा दर्ज किया, जो पिछले वर्ष के घाटे से दोगुने से भी अधिक है. इन घाटों का असर सिंगापुर एयरलाइंस के मुनाफे पर भी पड़ा है.
कंपनी पर बढ़ रहे वित्तीय दबाव की कई खास वजहें हैं. सबसे बड़ा कारण है कि कंपनी अपना कायाकल्प चाहती है, जिसके लिए उसे बड़ी मात्रा में निवेश चाहिए. इसके अलावा उसकी इंटरनेशनल ऑपरेशंस प्रभावित हो रहे हैं. भारतीय विमानों पर पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र (एयरस्पेस) पर बैन लगा हुआ है. इसके अलावा अमेरिका-इजरायल के ईरान के साथ युद्ध के कारण अपने इंटरनेशनल नेटवर्क में रुकावटें आई हैं. साथ ही पिछले साल अहमदाबाद में हुए एक दर्दनाक विमान हादसे (जिसमें 260 लोगों की जान चली गई थी) के दुष्परिणामों से भी कंपनी प्रभावित हुई है.
रॉयटर को मिले इन दो सूत्रों में से एक ने कहा, ‘एयर इंडिया तुरंत पैसा चाहती है. हालांकि यह पूंजी कई किश्तों (ट्रेंच) में आने की संभावना है. इस निवेश को पूरा करने के लिए सिंगापुर एयरलाइंस को प्रस्तावित पूंजी का अपना हिस्सा देना होगा.’ दोनों लोगों ने बताया कि एयरलाइन नई इक्विटी के रूप में यह फंडिंग मांग रही है. उन्होंने आगे कहा कि चर्चाएं जारी हैं और इस अनुरोध पर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. चूंकि वे इस मामले पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करने के लिए अधिकृत नहीं थे. इसलिए उन्होंने अपना नाम उजागर न करने की शर्त रखी.
एयर इंडिया और टाटा संस ने रॉयटर्स के टिप्पणी के अनुरोधों का कोई जवाब नहीं दिया. सिंगापुर एयरलाइंस, जिसकी एयर इंडिया में करीब एक चौथाई (25%) हिस्सेदारी है, उसने कहा कि वह एयर इंडिया के बदलाव (ट्रांसफॉर्मेशन) कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए टाटा संस के साथ मिलकर काम कर रही है, लेकिन उसने एयरलाइन के वित्त पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.
एयर इंडिया की ओर से इक्विटी के रूप में फंडिंग का यह अनुरोध तब आया है, जब टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन समूह के नियंत्रक चैरिटेबल ट्रस्टों के साथ महीनों से चले आ रहे मतभेदों (जिनमें आंशिक रूप से एयर इंडिया का घाटा भी शामिल है) के बाद फरवरी में अपना पद छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं. चंद्रशेखरन ने कहा है कि एयर इंडिया को पूरी तरह से उबारने में एक दशक तक का समय लग सकता है. उन्होंने इसके पीछे लगातार बनी सप्लाई-चेन की रुकावटों और एयरलाइन के पुराने सिस्टम, कार्य संस्कृति व बेड़े (फ्लीट) को पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता का हवाला दिया है.
(एजेंसी इनपुट्स से)
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