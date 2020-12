Air India: कोरोना काल में एक ओर एयर लाइन कंपनियां आर्थिक तंगी से गुजर रही हैं. वहीं, दूसरी ओर सरकारी एयर लाइन कंपनी एयर इंडिया (Air India) ने सीनियर सिटीजन्स के लिए एक शानदार स्कीम लेकर आई है. इस स्कीम से दोनों को फायदा मिलेगा. जहां हवाई जहाज से यात्रा करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, वहीं सीनियर सिटिजन्स को छूट मिलने से उनका हवाई जहाज से सफर करने का सपना भी पूरा होगा. Also Read - Air India का खास ऑफर, Flights में अब लगेगा हाफ टिकट, जानें किसको मिलेगा ये फायदा...

बता दें, इस स्कीम में सीनियर सिटिजन्स अब बेस फेयर में आधी दर पर टिकट बुक कर सकते हैं. यह स्कीम केवल डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए ही लागू होगी. साथ ही 60 साल से अधिक उम्र पार कर चुके लोग ही इस स्कीम के तहत फायदा उठा सकते हैं.

एअर इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए कुछ नियम शर्तें हैं. यात्रा करने वाले सीनियर सिटिजन भारत का नागरिक होना चाहिए. यात्रा करने के दिन उनकी उम्र 60 साल होनी चाहिए. Also Read - हिमाचल में पांच जनवरी तक जारी रहेगा रात्रि कर्फ्यू, शिमला में नववर्ष का जश्न मनाने की अनुमति नहीं

डायरेक्टर-जनरल ऑफ सिविल एविएशन (Director-General of Civil Aviation -DGCA) के मुताबिक, संभावित एयरलाइन सर्विस में एयर लाइन ईंधन शुल्क (airline fuel charge) कॉमन यूजर टर्मिनल फी (common user terminal fee), पैसेंजर सर्विस फीस (passenger service fees), एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस टैक्सेस (development fees taxes) जैसे तमाम शुल्क शामिल होते हैं. Also Read - टाटा ग्रुप ने Air India को खरीदने के लिए दाखिल किया Expression Of Interest

यात्रा के दौरान रखना होगा जन्म तिथि वाला पहचान पत्र

वेबसाइट में दी गई जानकारी के मुताबिक, यात्रा में छूट पाने के लिए सीनियर सिटिजन को एक फोटो आई डी की जरूरत है. जिसमें उनकी जन्मतिथि लिखी हो. इसके लिए वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या एयर इंडिया द्वारा जारी सीनियर सिटिजन आईडी कार्ड दिखा सकते हैं. अगर बोर्डिंग गेट के पास सही डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाए तो बेसिक फेयर में छूट नहीं दी जाएगी और टिकट का पैसा वापस नहीं मिलेगा.

सीनियर सिटिजन के साथ के बच्चे का लगेगा पूरा किराया

सीनियर सिटिजन देश में कहीं भी यात्रा कर सकते हैं. उनको अपनी यात्रा शुरू करने के 3 दिन पहले टिकट बुक करानी होगी. अगर सीनियर सि‍टिजन पैसेंजर के साथ कोई बच्चा यात्रा कर रहा होगा तो पैसेंजर को बच्चे के टिकट का पूरा फेयर देना होगा.

गौरतलब है कि इस ऑफर का लाभ उठाने वालों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि केवल इकोनॉमी क्लास में ही 50 फीसदी की छूट दी जा रही है. इसके अलावा, एक फ्लाइट की टिकट की कुल राशि सिर्फ बेस किराया नहीं है.