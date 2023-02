लैंडमार्क समझौता: बोइंग से 220 विमान खरीदेगी Air India, फ्रांस की Air Bus से भी 250 प्लेन की डील

Air India Landmark Deal: टाटा समूह के स्वामित्व वाले एयर इंडिया ने मंगलवार को फ्रांस और अमेरिका की कंपनियों के साथ ऐतिहासिक विमान समझौता किया है. इसके तहत एयर इंडिया लगभग 500 नए एयरक्राफ्ट खरीदने जा रही है. फ्रांस की एयरबस (Air Bus) से एयर इंडिया 250 नए एयरक्राफ्ट खरीदेगी. वहीं, अमेरिका के बोइंग (Boeing Aircrafts) से उसने 220 विमानों के लिए समझौता किया है. न्यूज एजेंसी ANI ने रॉयटर्स के हवाले से बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन (Joe Biden) ने 34 बिलियन डॉलर के 220 बोइंग विमान डील के लिए एयर इंडिया की सराहना की है.

US President Joe Biden hailed a “historic agreement” for Air India to purchase 220 Boeing BA.N airplanes with a list price of $34 billion: Reuters https://t.co/2sQP2p3CcU — ANI (@ANI) February 14, 2023