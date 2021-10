Airtel News: संचार समाधान प्रोवाइडर भारती एयरटेल ने गुरुवार को कहा कि उसकी योजना अपने डेटा सेंटर नेटवर्क को बढ़ाने के लिए 5,000 करोड़ रुपये के निवेश करने की है. निवेश में प्रमुख मेट्रो शहरों में नए डेटा सेंटर पार्क स्थापित करना शामिल होगा. इसके अलावा, कंपनी ने अपने डेटा सेंटर व्यवसाय ‘नेक्स्ट्रा बाय एयरटेल’ के लिए एक नई ब्रांड पहचान का अनावरण किया है.Also Read - Airtel लेकर आई तीन धमाकेदार प्रीपेड प्लान, 3GB डेली डाटा के साथ मिलेगा Disney+ Hotstar का फ्री सब्सक्रिप्शन

कंपनी ने एक बयान में कहा, "5जी के साथ, एक तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था, क्लाउड और स्थानीय डेटा स्टोरेज नियमों में परिवर्तन करने वाले उद्यम, भारत विश्वसनीय डेटा सेंटर समाधानों की तेजी से मांग कर रहे हैं." भारतीय डेटा सेंटर उद्योग को 2023 तक अपनी स्थापित क्षमता को लगभग 450 मेगावाट से 1,074 मेगावाट तक दोगुना करने की उम्मीद है.

एयरटेल बिजनेस के निदेशक और सीईओ अजय चितकारा के अनुसार, "एयरटेल ने भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर नेटवर्क बनाया है और अब हम अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए इस व्यवसाय को दोगुना कर रहे हैं, जो 5 जी और डिजिटल इंडिया के मूल में होगा."

“सुरक्षित डेटा केंद्रों के संचालन का हमारा अनुभव, उद्यम खंड में गहरा ब्रांड विश्वास और एंड-टू-एंड डिजिटल परिवर्तन समाधान देने की क्षमता हमें भारत की कनेक्टेड अर्थव्यवस्था की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से स्थापित करती है.”

वर्तमान में, नेक्स्ट्रा बाय एयरटेल के पास भारत में डेटा केंद्रों का सबसे बड़ा नेटवर्क है.

वर्तमान में, यह पूरे भारत में स्थित 10 बड़े और 120 एज डेटा सेंटर संचालित करता है और महत्वपूर्ण पनडुब्बी लैंडिंग स्टेशनों का प्रबंधन करता है.

यह वैश्विक हाइपरस्केलर्स, बड़े भारतीय उद्यमों, स्टार्टअप्स, एसएमई और सरकारों को सुरक्षित और स्केलेबल एकीकृत समाधान भी मुहैया करता है.

(With IANS Inputs)