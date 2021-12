Akasa Airline: शेयर मार्केट में बिग बुल के नाम से मशहूर राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala) के निवेश वाली बजट एयरलाइन अकासा एयर (Akasa Air) ने कल यानी बुधवार को अपना लोगो (Logo) और टैगलाइन जारी किया. आकासा एयरलाइन ने आकाश से प्रेरित होकर ‘Rising A’ थीम पर अपना लोगो बनाया है. कंपनी ने अपनी टैगलाइन भी जारी किया है जो ‘It’s Your Sky’ है, जिसका मतलब है यह आपका आकाश है.Also Read - Metro Brands IPO: राकेश झुनझुनवाला समर्थित मेट्रो ब्रांड्स के IPO को दूसरे दिन मिला 52% सब्सक्रिप्शन

कंपनी ने बताया कि उसकी टैगलाइन 'यह आपका आसमान है' से यह पता चलता है कि एयरलाइन सभी भारतीयों के आसामान में उड़ने के सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. वो चाहे जिस किसी पृष्ठभूमि के हों.

कंपनी ने इसे पेश करते हुए ट्वीट किया, "अकासा एयर" के 'द राइजिंग ए' का अनावरण. आकाश के तत्वों से प्रेरित, द राइजिंग सूरज की गर्मी, एक पक्षी की सहज उड़ान और एक विमान विंग की निर्भरता का प्रतीक है."

Unveiling ‘The Rising A’ of Akasa Air

Inspired by elements of the sky, The Rising A symbolises the warmth of the sun, the effortless flight of a bird, and the dependability of an aircraft wing.

Always moving upwards. Always inspiring to rise. pic.twitter.com/vzMDT9gEmv

— Akasa Air (@AkasaAir) December 22, 2021