Alka Mittal New ONGC CMD: अलका मित्तल (Alka Mittal) को भारत के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक (ONGC) का सीएमडी नियुक्त किया गया है. अलका मित्तल ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं. अलका मित्तल ने अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर, मानव संसाधन प्रबंधन में एमबीए और वाणिज्य और व्यवसाय अध्ययन में डॉक्टरेट किया है. उन्होंने 2018 में तेल और प्राकृतिक गैस कॉर्प (ONGC) के निदेशक (HR) के रूप में पदभार संभाला था.

#ONGC Director (HR) Dr @AlkaMit26713758 has been entrusted with additional charge of ONGC CMD, making her the first woman to head the #Energy major . @CMD_ONGC @PetroleumMin @HardeepSPuri @Rameswar_Teli pic.twitter.com/3yCJvkT2dT

