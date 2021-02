Allahabad Bank to be Indian Bank: इलाहाबाद बैंक अब इतिहास बन जाएगा. इसकी स्थापना 155 साल पहले 24 अप्रैल 1865 में स्थापना हुई थी. यह बैंक पानी के जहाजों से होने वाले कारोबार को ज्यादा प्रोत्साहन देती था, जिसके कारण इसका मुख्यालय स्थापना के 20 साल बाद इलाहाबाद से कलकत्ता भेज दिया गया. यूपी के बाद इसकी उपस्थिति कोलकाता में है. उसके बाद इसकी शाखाएं बिहार में हैं. चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश में इसकी शाखाएं हैं. मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में इस बैंक ने अपनी उपस्थिति 45 साल पहले दर्ज कराई थी. लेकिन, अब इस बैंक का विलय 15 फरवरी को इंडियन बैंक में हो जाएगा, जिसके बाद यह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा. Also Read - Lord Buddha Statue: यहां बन रही भगवान बुद्ध की 100 फुट ऊंची प्रतिमा, बनेगा नया रिकॉर्ड

इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक के सर्वर को जोड़ने की प्रक्रिया 12 फरवरी की रात 9 बजे से शुरू हो होकर 15 फरवरी को सुबह 9 बजे तक चलेगी. इतनी देर में इसके सर्वर मर्जर का काम पूरा कर लिए जाने का अनुमान है. Also Read - जिस सशक्त भारत की कल्पना नेताजी ने की थी आज देश उसी नक्शे कदम पर चल रहा है: पीएम मोदी

बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020-21 के बजट में कई पब्लिक सेक्टर बैंकों के विलय की घोषणा की थी. इसमें इलाहाबाद बैंक भी शामिल था, जिसका विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया. यह बैंक 1 अप्रैल 2020 से डिफंक्ट हो गया था. Also Read - PM Modi in Kolkata: कोलकाता में बोले पीएम मोदी- वैक्सीन से दुनिया के देशों की मदद कर रहा है भारत, ये देख बड़ा गर्व करते नेताजी बोस

गौरतलब है कि इलाहाबाद बैंक की नेट बैंकिंग समेत अन्य ऑनलाइन सेवाएं अभी से काम करना बंद कर चुकी हैं. ग्राहक के फंड ट्रांसफर, चेक क्लियरिंग जैसे काम पेंडिंग हैं. दूसरे बैंकों की तुलना में इलाहाबाद बैंक के पास सबसे अधिक अचल संपत्तियां हैं. देशभर में बैंक की सबसे अधिक शाखाएं यूपी, दूसरे नंबर पर बंगाल, तीसरे नंबर पर बिहार और चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश में (150 शाखाएं) हैं.

अब 15 फरवरी से इलाहाबाद बैंक के सभी खाताधारकों को इंडियन बैंक के सर्वर पर शिफ्ट कर दिया जाएगा. 13 फरवरी को महीने का दूसरा शनिवार और रविवार को छुट्टी की वजह से बैंक बंद रहेगा.

इंडियन बैंक प्रबंधन की ओर से उम्मीद जताई जा रही है कि 15 फरवरी को सुबह 9 बजे से दोनों बैंकों के सर्वर एक हो जाएंगे.

इलाहाबाद बैंक तब से इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कलकत्ता में ही है. इस बैंक की देशभर में 3230 शाखाएं थीं और इसमें 21,500 कर्मचारी कार्यरत थे. अब ये शाखाएं इंडियन बैंक के नाम से जानी जाएंगी. कर्मचारी भी इलाहाबाद बैंक की बजाय अब इंडियन बैंक के नाम से पहचाने जाएंगे.