Amazon Happiness Upgrade Days best offers and discounts : ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल (Great Indian Festival Sale) चल रही है जहां ग्राहकों को भारी डिस्काउंट की पेशकश की जा रही है. लेकिन इस बीच में कंपनी ने एक हैप्पीनेस सेल (Happiness Sale) भी शुरू कर दी है, जिसके तहत कई प्रोडक्ट्स पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है.

इसके तहत अगर कोई ग्राहक उत्पादों के साथ बंडल डील लेता है, तो फिर उसको और ज्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा. बता दें कि द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल हैप्पीनेस अपग्रेड डेज के दौरान कंपनी ने स्मार्टफोन, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन आदि सामानों पर बंपर डिस्काउंट देने की योजना बनाई है. ये ऑफर सैमसंग, बजाज अप्लायंसेज, लेवी, लेक्मे, एडिडास, यूरेका फोर्ब्स और मैक्स फैशन के कई प्रोडक्ट्स पर उपलब्ध होंगे.

Amazon Prime Members को एक्सक्लूसिव डील

Happiness Sale के दौरान अमेजन के प्राइम मेंबर्स (Amazon Prime Members) को एक्सक्लूसिव डील्स मिल रही हैं. प्राइम मेंबर्स को अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल हैप्पीनेस अपग्रेड डेज सेल में कई उत्पादों पर शुरुआती डील्स के साथ होम इलेक्ट्रॉनिक्स पर एक्स्ट्रा छूट मिलेगी. अमेजन प्राइम यूजर्स के लिए वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक्स पर 9 महीने तक नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन दे रहा है.

AXIS, CITI और ICICI बैंक के कार्ड पर खास डिस्काउंट

हैप्पीनेस सेल के दौरान AXIS, CITI और ICICI बैंक के कार्ड पर कंपनी खास ऑफर दे रही है. ग्राहक इन तीन बैंकों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड और ईएमआई लेनदेन पर 10 फीसदी इंस्टैंट डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं. इसके अलावा अमेजन पे आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड से 5 फीसदी तक का इंस्टैंट डिस्काउंट और 5 फीसदी तक रिवार्ड पॉइंट पा सकते हैं.

स्मार्टफोन्स पर भारी छूट