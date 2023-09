Hindi Business Hindi

Amid India Vs Bharat Controversy Blue Dart Announces Name Change

India Vs Bharat विवाद के बीच, ब्लू डार्ट ने की नाम बदलने की घोषणा

देश में इस समय इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की चर्चाएं चल रही हैं. इस बीच ब्लू डार्ट ने डार्ट प्लस को भारत प्लस कर करने की घोषणा की है.

Blue Dart Name Change: लॉजिस्टिक्स कंपनी ब्लू डार्ट (Blue Dart) ने भारत में अपनी प्रीमियम सेवा का नाम बदलने के संबंध में एक बड़ी घोषणा की है. कंपनी अपने नाम को ब्लू डार्ट प्लस (Blue Dart Plus) से बदलकर भारत प्लस (Bharat Plus) कर रहे हैं. इस रीब्रांडिंग को ब्लू डार्ट (Blue Dart) की यात्रा में एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है और यह भारत की अलग-अलग तरह की जरूरतों को पूरा करने के प्रति उनके समर्पण को उजागर करता है.

ब्लू डार्ट (Blue Dart) के अनुसार, यह निर्णय उनकी सेवाओं को उनके कस्टमर्स की बढ़ती जरूरतों के साथ अलाइन करने के उद्देश्य से किए गए कंप्रिहेंसिव रीसर्च के बाद आया है. कंपनी ने सभी स्टेकहोल्डर्स को इस परिवर्तनकारी यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है क्योंकि वे भारत को दुनिया से और दुनिया को भारत से जोड़ना जारी रखेंगे.

खासकरके, यह घोषणा हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा G20 नेताओं को “India” के बजाय “Bharat” नाम का इस्तेमाल करने के निमंत्रण से पैदा हुए विवाद के बाद हुई है. ऐसी भी अटकलें हैं कि 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के आगामी स्पेशल सेशन में इंडिया का औपचारिक नाम बदलकर भारत करने पर चर्चा हो सकती है. G20 शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नेमप्लेट पर भी “भारत” नाम का इस्तेमाल किया गया था.

बता दें, ब्लू डार्ट (Blue Dart) की प्रीमियम सेवा की डार्ट प्लस से भारत प्लस तक रीब्रांडिंग “इंडिया” के बजाय “भारत” नाम का इस्तैमाल करने के बारे में चल रही चर्चा के अनुरूप प्रतीत होती है.

गौरतलब है कि ब्लू डार्ट का यह फैसला देश और उसके लोगों की अलग-अलग जरूरतों को पूरा करने के प्रति उनके कमिटमेंट को दर्शाता है. यह देखना दिलचस्प है कि नाम बदलने की यह प्रवृत्ति कैसे गति पकड़ रही है, खासकर राजनीतिक चर्चाओं और G20 शिखर सम्मेलन जैसे आयोजनों के संदर्भ में.

