जब चांद पर उतरेगी Mahindra Thar, कैसा होगा नजारा, देखें Video

महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर अक्सर अपने मजेदार, इनोवेटिव और मोटिवेशनल पोस्ट को लेकर चर्चा में रहते हैं और उनके पोस्ट तेजी से वायरल हो जाते हैं. इस बार उन्होंने ट्विटर (अब एक्स) पर एक पोस्ट किया है जो वायरल हो गया है. आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के लिए बधाई दी है और साथ अपना एक बड़ा सपना शेयर किया है. आनंद महिंद्रा अपनी कंपनी की नई थार-ई (Thar-E) को चांद पर उतरते हुए देखना चाहते हैं.

महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने जो वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया है, वह एनिमेटेड वीडियो है. इस 10 सेकंड लंबे वीडियो में चंद्रमा की सतह दिख रही है, जहां एक लैंडर खड़ा है और धीरे-धीरे उसका दरवाजा खुलता है. दरवाजे से महिंद्रा एंड महिंद्रा की नई थार-ई (Mahindra Thar-E) उसके अंदर से उतरती है और चंद्रमा की जमीन पर आगे बढ़ती है.