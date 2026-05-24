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Annapurna Yojana: बंगाल में अन्नपूर्णा योजना के लिए जल्द शुरू होंगे आवेदन, किन महिलाओं को मिलेगा लाभ? जानें कहां-कैसे कर सकते हैं अप्लाई
Who is eligible for WB Annapurna Yojana: पश्चिम बंगाल सरकार अन्नपूर्णा योजना का पोर्टल 1 जून 2026 से लाइव करने जा रही है. इसके तहत सरकार की ओर से 25 से 60 वर्ष की गैर-सरकारी नौकरीपेशा और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये महीना वित्तीय सहायता दी जाएगी.
WB Annapurna Yojana portal live: पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए एक बड़ी और बेहद काम की खबर आ रही है. राज्य सरकार आगामी 1 जून से अन्नपूर्णा योजना के लिए नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने जा रही है, जिसके तहत महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद मिलेगी.
अन्नपूर्णा योजना क्या है?
अन्नपूर्णा योजना, पश्चिम बंगाल सरकार की एक कल्याणकारी योजना है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी. ये योजना पहले की लक्ष्मी भंडार योजना का नया और बदला हुआ रूप है, जिसके लिए नया पोर्टल 1 जून 2026 से लाइव होने जा रहा है. वहीं, इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिला आवेदक की उम्र 25 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए. इसके साथ ही, आवेदन करने वाली महिला का आयकर दाता नहीं होना अनिवार्य है.
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किन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ?
ऐसी महिलाएं जो किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में हैं या केंद्र/राज्य सरकार, स्थानीय निकायों या सरकारी संस्थानों से नियमित वेतन या पेंशन पा रही हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी. इसके अलावा, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी भी इसके दायरे से बाहर रहेंगे.
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
1 जून से पोर्टल लाइव होने के बाद योग्य आवेदकों को ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरकर जमा करना होगा. आवेदन के लिए महिलाओं को अपना आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी और एक पासपोर्ट साइज फोटो साथ में रखना होगा.
वेरिफिकेशन की क्या प्रक्रिया होगी?
फॉर्म जमा होने के बाद सरकारी अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जाएगी, जिसके बाद ग्रामीण इलाकों में बीडीओ (BDO) और शहरी क्षेत्रों में एसडीएम (SDM) योग्य आवेदकों की सूची को मंजूरी के लिए जिला मजिस्ट्रेट (DM) के पास ऑनलाइन भेजेंगे. वेरिफिकेशन के बाद पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा.
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