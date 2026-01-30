  • Hindi
  • Business Hindi
  • Annuity Deposit Scheme Key Features Terms Conditions Investment Income Return Calculation

5 लाख के डिपॉजिट पर 3 साल तक हर महीने होगी 15 हजार की कमाई, समझ लें ये तरीका

Annuity Deposit Scheme: देश के ज्यादातर बड़े बैंक कस्‍टमर्स को टर्म डिपॉजिट के अलावा कई स्‍पेशल डिपॉजिट स्‍कीम में भी पैसा जमा कर ब्याज कमाने की सुविधा देते हैं. इनमें से एक स्कीम है एन्युटी डिपॉजिट (SBI annuity deposit scheme). इस स्कीम की खासियत यह है कि इसमें एकमुश्‍त डिपॉजिट करना होता है.

Published date india.com Published: January 30, 2026 5:59 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com
5 लाख के डिपॉजिट पर 3 साल तक हर महीने होगी 15 हजार की कमाई, समझ लें ये तरीका
एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में कस्‍टमर एक बार एकमुश्त डिपॉजिट करना है.

अगर आप अपने लिए जॉब के अलावा साइड में मंथली इनकम का इंतजाम करना चाहते हैं, तो बैंकों की एन्युटी डिपॉजिट स्कीम (Annuity Deposit Scheme) एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है. इसे वार्षिक जमा योजना भी कहते हैं. इस स्कीम से आप एकमुश्त रकम डिपॉजिट करके हर महीने अच्छा खासा मंथली इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट पा सकते हैं. एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में अभी 4 से 7.60% तक का सालाना ब्याज मिल रहा है. आइए समझते हैं कैसे इस स्कीम के जरिए आप अपने लिए हर महीने 9,250 रुपये से लेकर 15 हजार तक की इनकम का इंतजाम कर सकते हैं:-

क्या है एन्युटी डिपॉजिट स्कीम?
देश के ज्यादातर बड़े बैंक कस्‍टमर्स को टर्म डिपॉजिट के अलावा कई स्‍पेशल डिपॉजिट स्‍कीम में भी पैसा जमा कर ब्याज कमाने की सुविधा देते हैं. इनमें से एक स्कीम है एन्युटी डिपॉजिट (SBI annuity deposit scheme). इस स्कीम की खासियत यह है कि इसमें एकमुश्‍त डिपॉजिट करना होता है. उसके बाद आपको हर महीने ब्‍याज के साथ गारंटीड इनकम होगी. इस अकाउंट को सिंगल या जॉइंटली खोला जा सकता है.

इस स्कीम में कस्‍टमर को हर महीने प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ब्याज दिया जाता है, जो हर तिमाही कम्‍पाउंडिंग पर कैलकुलेट किया जाता है. डिपॉजिट पर वही ब्‍याज मिलता है, जो बैंक के टर्म डिपॉजिट यानी FD पर मिलता है. यमान लीजिए अगर आप किसी बैंक में 5 लाख रुपये का 3 साल के लिए एन्युटी डिपॉजिट करवाते हैं, तो इससे आपको हर महीने प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ब्याज मिलाकर कम से कम 15 हजार रुपये की कमाई हो सकेगी.

कितने महीने या साल की होती है एन्युटी?
SBI की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में कस्‍टमर एक बार एकमुश्त डिपॉजिट करना है और उसके बाद मंथली इंस्टॉलमेंट के रूप में प्रिंसिपल अमाउंट और ब्‍याज मिलता है. इस स्‍कीम में 36, 60, 84 या 120 महीने (3, 5, 7 या 10 साल) के लिए एकमुश्त डिपॉजिट किया जा सकता है. मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है. मिनिमम एन्युटी 1000 रुपये रुपये मंथली है.

कैसे होती है हर महीने कमाई?
SBI की इस स्‍कीम में एन्युटी का पेमेंट डिपॉजिट होने के अगले महीने की तय तारीख से किया जाता है. अगर किसी महीने 29, 30 और 31 की तारीख नहीं है (जैसे फरवरी में) तो उसके अगले महीने की 1 तारीख को एन्युटी मिलेगी. एन्युटी का पेमेंट TDS काटकर लिंक्ड सेविंग्‍स अकाउंट या करंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है. SBI Annuity Deposit Scheme में नॉमिनेशन सुविधा भी देती है.साथ ही कस्‍टमर को यूनिवर्सल पासबुक भी जारी किया जाता है. यही नहीं, आप अपना अकाउंट अपनी सुविधा के मुताबिक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर भी करवा सकते हैं.

अभी कितने साल पर कितना है ब्याज?

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source
  • 7 दिन से 45 दिन की एन्युटी पर SBI कस्टमर को 3.50% का ब्याज देती है, जबकि सीनियर सिटीजन के लिए यह रेट 4% है.
  • 46 दिन से 179 दिन की एन्युटी पर कस्टमरों को 5.50% और सीनियर सिटीजन को 6.00% का ब्याज मिलता है.
  • 180 दिन से 210 दिन की एन्युटी पर आम नागरिकों को 6.00% और सीनियर सिटीजन को 6.50% ब्याज मिलता है.
  • 211 दिन से 1 साल के डिपॉजिट पर आम नागरिकों को 6.25% और सीनियर सिटीजन के 6.75% की दर से ब्याज मिलता है.
  • 1 साल से 2 साल के डिपॉजिट पर आम कस्टमर को 6.80% और सीनियर सिटीजन को 7.30% का ब्याज दिया जाता है.
  • 2 साल से 3 साल के डिपॉजिट पर आम नागरिकों को 7.00% और सीनियर सिटीजन को 7.50% का ब्याज मिलता है.
  • 3 साल से 5 साल के डिपॉजिट पर आम नागरिकों को 6.75% और सीनियर सिटीजन 7.25% का ब्याज मिलता है.
  • 5 साल से 10 साल की एन्युटी पर आम नागरिकों को 6.50% का ब्याज मिलेगा. जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज की दर 7.50% रखी गई है.
  • वहीं, अगर 400 दिन की एन्युटी करवाते हैं, तो इससे आम नागरिकों को 7.10% और सीनियर सिटीजन को 7.60 % का ब्याज मिलेगा. ब्याज की नई दरें 14 जून 2024 से प्रभावी हैं.

75% तक की रकम का ले सकते हैं ओवरड्राफ्ट?
जरूरत पड़ने पर आप अपनी एन्युटी बैलेंस अमाउंट के 75% तक की रकम का ओवरड्राफ्ट या लोन भी ले सकते हैं.
ऐसा करने के बाद आपकी एन्युटी पेमेंट लोन अकाउंट में क्रेडिट होगी. वहीं, डिपॉजिटर की मौत होने पर समय से पहले स्‍कीम क्‍लोज की जा सकती है.

प्री-पेमेंट की भी सुविधा
इसके अलावा 15 लाख रुपये तक की डिपॉजिट के लिए भी प्री-पेमेंट किया जा सकेगा. प्री-मैच्‍योर पेनल्‍टी भी उसी रेट से देनी होगी, जिस रेट से FD पर लगता है. टर्म डिपॉजिट के मुताबिक इस योजना में प्री-मेच्योर पेनल्टी लगती है.

About the Author

Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Business Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.