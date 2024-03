Paytm Payments Bank को एक और झटका, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के उल्लंघन पर लगा 5 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना

Paytm Latest News: Paytm पेमेंट्स बैंक को एक और झटका लगा है. मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत उल्लंघन को लेकर Paytm Payments Bank पर 5 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (FIU-IND) ने PMLA के तहत अपने दायित्वों के उल्लंघन को लेकर Paytm Payments Bank लिमिटेड पर 5 करोड़ 49 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, अवैध गतिविधियों में शामिल इकाइयों ने अपराध की कमाई की हेराफेरी पेटीएम पेमेंट्स बैंक में खोले गये खातों के जरिये की.

Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) imposes penalty of Rs 5,49,00,000 on Paytm Payments Bank Ltd with reference to violations of its obligations under PMLA pic.twitter.com/OfN4kzy8tq

— ANI (@ANI) March 1, 2024