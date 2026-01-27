  • Hindi
70 साल से कम उम्र के लोग भी ले सकते हैं कैशलेस ट्रिटमेंट का फायदा, बड़े काम की हैं सरकार की ये स्कीम्स

वैसे तो आयुष्मान भारत स्कीम दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है, लेकिन इसमें एज लिमिट और शर्तें ऐसी हैं कि इस स्कीम की पहुंच मास स्केल तक नहीं हो पाती. ऐसे में लोअर इनकम ग्रुप के लोग इस स्कीम का फायदा नहीं ले पाते.

January 27, 2026
मोदी सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 2017 में आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च की थी.

जिंदगी का कोई भरोसा नहीं. आज हम बिल्कुल फिट और फाइन हैं, लेकिन कल को कुछ भी हो सकता है. ऐसी अनिश्चितता और मेडिकल इमरजेंसी के समय पैसा ही काम आता है. इसलिए लोग लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस लेकर खुद को सिक्योर करते हैं. लेकिन, हेल्थ इंश्योरेंस लेना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता. भारत में बहुत बड़ी आबादी लोअर मिडिल क्लास की है. ये लोग जितना रोजगार करते हैं, उससे घर का किराया, राशन का खर्च और बच्चों की पढ़ाई बामुश्किल निकल पाता है. ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस लेना या मेडिकल प्लान करना इनके लिए दूर की बात है. इन्हीं जरूरतमंदों के लिए मोदी सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 2017 में आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च की थी.

इस स्कीम में आयुष्मान कार्ड के जरिए पात्र व्यक्ति और उसका परिवार सालाना 5 लाख रुपये तक का कैशलेस ट्रिटमेंट ले सकता है. वैसे तो ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है, लेकिन इसमें एज लिमिट और शर्तें ऐसी हैं कि इस स्कीम की पहुंच मास स्केल तक नहीं हो पाती. ऐसे में लोअर इनकम ग्रुप के लोग इस स्कीम का फायदा नहीं ले पाते.

हम आपको ऐसी 4 सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के बारे में बता रहे हैं, जिनमें बेहद मामूली प्रीमियम पर लाखों का कवरेज मिलता है. बेहद कम है:-

1. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
सरकार की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है. PMSBY की शुरुआत साल 2015 में शुरू की गई थी. इस योजना में 20 रुपये सालाना यानी 2 रुपये महीने से भी कम के खर्च पर 2 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है. प्रीमियम की ये रकम 1 कप चाय की कीमत से भी कम है. किसी छोटे सी दुकान पर भी एक कप चाय 12 रुपये में आती है. इस पॉलिसी को खरीदने के लिए किसी मेडिकल जांच की जरूरत नहीं होती है.51 करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं. 9 मई 2025 को इस योजना के 10 साल भी पूरे हो चुके हैं.

2.प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक शुद्ध जीवन बीमा योजना है, जो किसी भी कारण से होने वाली मौत की स्थिति में परिवार को सहारा देती है. इसके लिए व्यक्ति को साल में एक बार 436 रुपये का प्रीमियम देना होता है. अगर इंश्योरेंस होल्डर की मौत हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपये का पेमेंट किया जाता है. 18 से 50 साल तक के लोग इस योजना से जुड़ सकते हैं. इसका कवर 55 साल की उम्र तक जारी रहता है.

3.आम आदमी बीमा योजना (AABY)
इस स्कीम की शुरुआत भारत सरकार के श्रम व रोजगार मंत्रालय ने की है. ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है. देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC इस स्कीम को ऑपरेट करती है. इस स्कीम में 48 विशिष्ट व्यावसायिक/व्यावसायिक समूहों, ग्रामीण भूमिहीन परिवारों और असंगठित श्रमिकों के सदस्यों को मौत और विकलांगता के लिए कवरेज दिया जाता है. आम आदमी बीमा योजना का फायदा लेने के लिए आवेदकर की उम्र 18 से 59 साल के बीच होनी चाहिए. आवेदक का परिवार गरीबी रेखा के नीचे(BPL) कैटेगरी में आना चाहिए.इसके तहत कुल प्रीमियम का 50% (100 रुपये) भारत सरकार की ओर से सब्सिडी के तौर पर दिया जाता है. ग्रामीण भूमिहीन परिवारों (RLH) के लिए प्रीमियम का बाकी 50% (100 रुपये)संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार की तरफ से दिया जाता है.

4.निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना
निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना विशेष रूप से दिव्यांगजनों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है. इस योजना में नाममात्र के प्रीमियम पर इलाज, दवाइयों, थैरेपी और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं का कवर मिलता है. इसमें मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक दिव्यांगता से जुड़ी स्वास्थ्य जरूरतों को शामिल किया गया है.

