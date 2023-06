Hindi Business Hindi

अगर पहली बार फाइल करने जा रहे हैं ITR, तो यहां जानें किन बातों पर देना चाहिए ध्यान?

First-Time Taxpayer: अगर आप पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो आपको कई चीजों के बारे में जानकारी करना बहुत जरूरी होता है, जिससे आप सही तरीके से आईटीआर फाइल कर सकते हैं.

First-Time Taxpayer, Here’s What You Should Keep in Mind: पहली बार टैक्सपेयर बनना किसी व्यक्ति के लिए फाइनेंशियल जर्नी में मील का पत्थर साबित हो सकता है. किसी भी टैक्सपेयर के लिए इनकम टैक्स सिस्टम को समझना और टैक्स लायबिलिटीज को पूरा करना बहुत महत्वपूर्ण होता है. चाहे आप एक कर्मचारी हों, स्व-रोज़गार वाले प्रोफेशनल हों, या इनकम के अन्य स्रोतों वाले व्यक्ति हों, कुछ प्रमुख पहलुओं के बारे में जानकारी हने पर आप सही तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं.

आइए, यहां पर जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार टैक्सपेयर बना है तो उसको किस तरह से अपने टैक्स लायबिलिटीज का निर्वाह करना चाहिए.

स्थायी खाता संख्या (PAN) लेना

अपना ITR फाइल करने से पहले, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक स्थायी खाता संख्या (PAN) प्राप्त करना आवश्यक है. पैन एक विशिष्ट पहचान संख्या है जो टैक्स रिटर्न फाइल करने समेत अधिकांश फाइनेंशियल लेनदेन के लिए आवश्यक है. आप पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन या अधिकृत केंद्रों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

अलग-अलग टैक्स स्लैब और रेट्स को समझें

संबंधित फाइनेंशियल ईयर के लिए लागू इनकम टैक्स स्लैब और रेट्स के बारे में जानकारी करें. केंद्रीय बजट के दौरान टैक्स स्लैब और दरें हर साल बदलाव के अधीन होती हैं. यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी की सही कैलकुलेशन करने के लिए उस स्लैब और संबंधित टैक्स रेट से अवगत हैं जिसमें आप आते हैं.

जरूरी डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखें

जब टैक्स कांप्लायंस की बात आती है तो अपने पास जरूरी डॉक्यूमेंट रखना जरूरी होता है. अपनी इनकम, एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट और अन्य प्रासंगिक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जैसे फॉर्म 16 (आपके नियोक्ता द्वारा प्रदान किया गया), बैंक डीटेल्स, किराए की रसीदें और बिल का रिकॉर्ड रखें. आपके टैक्स रिटर्न फाइल करते समय ये डॉक्यूमेंट आवश्यक होंगे और यदि आवश्यक हो तो टैक्स ऑफिशियल्स वेरीफिकेशन के लिए जांच के समय इनको मांग सकते हैं.

सही इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म का चयन करें

अपने आय स्रोतों और आप जिस श्रेणी से संबंधित हैं, उसके आधार पर सही इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म चुनें. इनकम टैक्स विभाग व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF), व्यवसायों और प्रोफेशनल्स के लिए अलग-अलग फॉर्म प्रदान करता है. सही फॉर्म का उपयोग करने से आपकी आय और कटौतियों की सटीक रिपोर्टिंग सुनिश्चित होती है.

कटौतियों और छूटों से सावधान रहें

इनकम टैक्स अधिनियम के तहत उपलब्ध कटौतियों और छूटों का लाभ उठाएं. इनकम टैक्स की धारा 80 सी के बारे में जानकारी करें, जो जीवन बीमा, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) आदि जैसे कुछ निर्दिष्ट उपकरणों में निवेश के लिए कटौती प्रदान करता है. इसके अतिरिक्त, अन्य अनुभागों का पता लगाएं जो चिकित्सा बीमा, ब्याज, होम लोन और दान के लिए टैक्स लाभ प्रदान करते हैं.

समय सीमा का अनुपालन करें

इनकम टैक्स विभाग द्वारा निर्धारित इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा का पालन करें. व्यक्तियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की नियत तारीख आम तौर पर मूल्यांकन ईयर की 31 जुलाई होती है. समय सीमा के भीतर फाइल न करने पर जुर्माना और बकाया टैक्स राशि पर ब्याज लग सकता है.

प्रोफेशनल असिस्टैंस के बारे में सोचें

यदि आपको टैक्स फाइल करने की प्रासेस बोझिल लगती है या आप कुछ पहलुओं के बारे में अनिश्चित हैं, तो किसी योग्य टैक्स प्रोफेशनल या चार्टर्ड अकाउंटेंट से सहायता लेने पर विचार कर सकते हैं. वे प्रासेस में आपको गाइड कर सकते हैं, सही कैलकुलेशन में मदद कर सकते हैं और टैक्स लॉज का अनुपालन सुनिश्चित कर सकते हैं.

नियमित रूप से खुद को अपडेट करें

इनकम टैक्स लॉज में समय-समय पर परिवर्तन होते रहते हैं. इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी ताजा टैक्स रिवीजन, अधिसूचनाओं और फॉर्म से अपडेट रहें. इससे आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी.

गौरतलब है कि अगर आप पहली बार इनटैक्स पेयर बने हैं, तो टैक्स सिस्टम के विभिन्न पहलुओं को समझने की आवश्यकता होती है. इनकम टैक्स रूल्स के बारे में जानकारी और अनुपालन करने के साथ, अपनी फाइनेंशियल भलाई के लिए टैक्स लायबलिटीज को पूरा कर सकते हैं.

