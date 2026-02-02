By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
रोज बचाएं सिर्फ साढ़े 12 रुपये,हर महीने मिलेगी इतने हजार की पेंशन, जानें क्या है ये स्कीम
Best Pension Scheme: अटल पेंशन योजना (APY) भारत सरकार की एक पेंशन स्कीम है. इस स्कीम का मकसद असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में इनकम का जरिया देना है.
भविष्य की चिंता हर किसी को होती है. हम सोचते हैं कि जब हमारी उम्र काम करने लायक नहीं होगी. शरीर भी साथ नहीं देगा, तब जिंदगी कैसे चलेगी. वैसे भविष्य की चिंता करते हुए ज्यादातर लोग कुछ न कुछ सेविंग जरूर करते रहते हैं, लेकिन पेंशन प्लान के बारे में उतना नहीं सोचते. अगर आप भी ऐसे किसी पेंशन प्लान की तलाश में हैं, जिसमें कम प्रीमियम देकर लाइफटाइम पेंशन के हकदार बन जाएं; तो अटल पेंशन योजना एक अच्छा ऑप्शन है. मोदी कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना (APY) को 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है. ऐसे में ज्यादा से ज्यादा बुजुर्गों को इसका फायदा मिलेगा.
क्या है अटल पेंशन योजना?
अटल पेंशन योजना (APY) भारत सरकार की एक पेंशन स्कीम है. ये स्कीम 18 से 40 साल के बीच के उन भारतीय नागरिकों के लिए है, जिनके पास बैंक अकाउंट है. इस स्कीम का मकसद असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में इनकम का जरिया देना है.
किनके लिए है ये स्कीम?
18 से 40 साल का कोई भी शख्स अटल पेंशन योजना अकाउंट ओपन करवा सकता है. स्कीम में शामिल होने के लिए सेविंग बैंक अकाउंट, आधार और एक्टिव मोबाइल नंबर का होना जरूरी है.आपको अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी जमा करनी होगी. एप्लीकेशन अप्रूवड होने के बाद आपके पास कंफर्मेशन का मैसेज आएगा.
कितनी मिलती है पेंशन?
इस पेंशन प्लान के तहत 60 साल का होने पर हर महीने 1000 से लेकर 5000 रुपये की पेंशन मिलती है. इसके लिए आपको हर महीने सिर्फ 376 रुपये जमा करने होंगे.
कितना करना होगा इंवेस्ट?
- अटल पेंशन स्कीम में 1 हजार से 5 हजार रुपये हर महीने पेंशन लेने के लिए आवेदक को 42 रुपये से लेकर 376 रुपये प्रतिमाह तक का इंवेस्ट करना होता है. इतने का निवेश करने के लिए 18 साल की उम्र में स्कीम लेनी होगी.
- अगर आवेदक की उम्र 40 साल के बीच या उससे ज्यादा है, तो उसे 291 रुपये से लेकर 1454 रुपये प्रतिमाह तक का मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन करना होगा. मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन 5 हजार रुपये है.
टेन्योर?
अगर कोई शख्स अटल पेंशन योजना के तहत निवेश करता है, तो उसे कम से कम 20 साल निवेश करना होगा. हर महीने, हर 3 महीने में या 6 महीने की अवधि में निवेश किया जा सकता है. पैसे ऑटो-डेबिट होंगे. अमाउंट कितना कटेगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन चाहते हैं.
पेंशन का कैल्कुलेशन
अगर आप 25 साल की उम्र से अटल पेंशन स्कीम में 376 रुपये हर महीने जमा करते हैं, तो आपको आराम से 60 साल की उम्र में 5,000 रुपये महीने की पेंशन मिलने लगेगी. इस स्कीम के लिए 35 सालों तक निवेश करना होगा. हिसाब लगाएं, तो इतने साल में आप 1,57,920 रुपये जमा करेंगे. इसपर ब्याज भी जुड़ेगा.
टैक्स बेनिफिट मिलेगा?
हां. अटल पेंशन स्कीम में आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकेंगे.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Business Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें