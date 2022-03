AXIS AND CITI BANK DEAL: एक्सिस बैंक (AXIS BANK) ने बुधवार, 30 मार्च को घोषणा की कि वह भारत में यूएस-आधारित सिटी (US BASED CITI BANK) के उपभोक्ता व्यवसाय का 12,325 करोड़ रुपये में अधिग्रहण करेगा. दोनों लोन प्रदाताओं ने बिक्री के लिए एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सिटी के क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत ऋण और धन प्रबंधन व्यवसायों को लेने वाला तीसरा सबसे बड़ा निजी ऋणदाता शामिल होगा जिसका फोकस अभी तक समृद्ध वर्ग पर केंद्रित रहा है.Also Read - AXIS AND CITI BANK DEAL: भारत से अपना कारोबार समेटने की तैयारी में सिटी बैंक, AXIS बैंक के साथ डील

नौ महीने में नियामकीय मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद भुगतान किया जाएगा और एक जटिल एकीकरण प्रक्रिया शुरू होगी. Also Read - Axis Bank FD Rates: एक्सिस बैंक ने सावधि जमा पर ब्याज दर में किया संशोधन किया, यहां चेक करें ताजा ब्याज दरें

एक्सिस बैंक के एमडी अमिताभ चौधरी ने बुधवार को बताया कि अधिग्रहण के बाद, सिटी बैंक के उपभोक्ता उन सभी पुरस्कारों, विशेषाधिकारों और प्रस्तावों का लाभ उठाते रहेंगे, जिनके वे पहले हकदार थे. Also Read - RBI ने एक्सिस बैंक पर 25 लाख रुपये का लगाया जुर्माना, जानें वजह...

यह भारतीय वित्तीय सेवा क्षेत्र में सबसे बड़े सौदों में से एक है जो एक्सिस बैंक (AXIS BANK) को आईसीआईसीआई बैंक (ICICI BANK) और एचडीएफसी बैंक (HDFC BANK) जैसे अपने साथियों के साथ अंतर को घटाने में मदद करेगा.

दोनों उधारदाताओं ने बिक्री के लिए एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सिटी के क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत ऋण और धन प्रबंधन व्यवसायों को लेने वाला तीसरा सबसे बड़ा निजी ऋणदाता शामिल होगा जो समृद्ध वर्ग पर केंद्रित हैं.

नौ महीने में नियामकीय मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद भुगतान किया जाएगा और एक जटिल एकीकरण प्रक्रिया शुरू होगी.

इसके मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक अमिताभ चौधरी ने संवाददाताओं से कहा, “एक्सिस बैंक इन सभी वर्षों में व्यवस्थित रूप से विकसित हुआ है और अच्छी तरह से बढ़ा है. लेकिन हमारी आकांक्षाएं बड़ी हैं. यह सौदा हमें और हमारे कुछ साथियों के बीच की खाई को पाटने के लिए रणनीतिक जोर देता है.” .

सिटी बैंक के कर्मचारियों को कैसे प्रभावित करेगा?

अमिताभ चौधरी ने कहा कि एक्सिस बैंक सिटी के उपभोक्ता बैंकिंग व्यवसाय के लिए काम कर रहे लगभग सभी 3,600 कर्मचारियों को अवशोषित करने का इच्छुक है और अंततः उन्हें अपने मौजूदा वेतन के बराबर प्रस्ताव देगा, और अपने मौजूदा कर्मचारियों को समानता के लिए भुगतान भी बढ़ाएगा.

सिटी बैंक के ग्राहकों को कैसे प्रभावित करेगा?