आयुष्मान कार्ड बनवाते समय न करें ये 5 गलतियां, वरना नहीं मिलेगा 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज
आयुष्मान योजना (Ayushman Bharat Yojana) को दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम कहा जा रहा है. ये देश के सबसे गरीब 40% लोगों को हर साल 5 लाख रुपये तक की मुफ्त इलाज की सुविधा देती है.केंद्र सरकार ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी (National health Policy) के तहत 2017 में इस योजना की शुरुआत की थी. 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और उनका परिवार इस योजना का लाभ ले सकते हैं. एकमात्र पश्चिम बंगाल में ही ये स्कीम लागू नहीं है.
आयुष्मान कार्ड बनवाकर कोई भी सरकारी ही नहीं पैनल में शामिल प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज करा सकता है. इस कार्ड से 1300 से ज्यादा बीमारियों का इलाज कराया जा सकता है. लेकिन, आप जानते हैं कि कुछ छोटी-छोटी गलतियों के चलते आपका आयुष्मान कार्ड क्लेम रिजेक्ट हो सकता है?
किन गलतियों से रिजेक्ट हो जाएगा आयुष्मान कार्ड?
- अगर आधार कार्ड में जो जानकारी है और आयुष्मान कार्ड बनवाते वक्त NHA पोर्टल पर जो जानकारी आपने दी है, अगर वो आपस में मेल नहीं खाती है, तो आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा. स्क्रूटनी में जानकारी अलग-अलग पाई गईं, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा.
- आयुष्मान कार्ड में सारी डिटेल आधार कार्ड से मेल खानी चाहिए. नाम की स्पेलिंग में जरा सी गलती हुई, तो कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा.
- कई बार आधार कार्ड में लिंग के कॉलम में महिला होता है, जबकि आयुष्मान कार्ड बनवाते वक्त गलती से इसे पुरुष कर दिया जाता है. अगर ऐसा होगा तो रिजेक्ट होना पक्का है.
- अगर आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड के लिए दी गई जानकारी में जन्म तिथि अलग-अलग है तो भी आपका आयुष्मान कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा.
- आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड का पता भी एक ही होना चाहिए. अगर आपके आधार कार्ड में उत्तर प्रदेश का पता है और आयुष्मान कार्ड में दिल्ली का तो कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा.
आयुष्मान योजना का फायदा कौन-कौन उठा सकते हैं?
ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग, अनुसूचित जाति या जनजाति और आदिवासी समुदाय के लोग इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं. असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग, गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर करने वाले लोग और दिव्यांग व्यक्ति आयुष्मान स्कीम का फायदा ले सकते हैं.
कौन नहीं उठा सकते इस योजना का फायदा?
संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग, जिनके पास पक्का मकान और गाड़ी है.ऐसे कर्मचारी जिनका हर महने PF कटता हो. इनकम टैक्स देने वाले लोग और ESIC के सदस्य भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते.वहीं, सरकारी कर्मचारी भी इस योजना से बाहर रखे गए हैं.
कौन सी बीमारियां होती हैं कवर?
आयुष्मान योजना में पुरानी बीमारियां भी कवर होती हैं. ट्रांसपोर्ट पर होने वाला खर्च इसमें कवर होता है। सभी मेडिकल जांच, ऑपरेशन, इलाज जैसी चीजें इसमें शामिल हैं.
एक व्यक्ति कितनी बार करा सकता है इलाज?
आयुष्मान भारत योजना में एक परिवार को हर साल 5 लाख रुपये तक का फ्री इलाज मिलता है.यह लिमिट सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं होती, बल्कि पूरे परिवार के लिए होती है. अगर किसी के परिवार में 4 लोग हैं, तो वो सभी 5 लाख के फ्री इलाज में कवर होते हैं. इस कार्ड से कोई पात्र बीमार व्यक्ति या उसके परिवार का सदस्य कितनी भी बार इलाज करवा सकता है. बशर्ते जब तक 5 लाख की लिमिट क्रॉस नहीं हो जाती. मतलब अगर आपकी लिमिट एक बार इलाज कराके ही खत्म हो जाती है, तो उस एक साल के अंदर आपको इस कार्ड का फायदा नहीं मिल पाएगा.
कैसे बनवाएं के आयुष्मान कार्ड?
- आयुष्मान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट https://pmjay.gov.in/ पर जाएं.
- ‘Am I Eligible’ के ऑप्शन पर क्लिक करें.
- अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें.
- आपके मोबाइल पर आए OTP से लॉगिन करें.
- अपना राज्य और आधार नंबर या राशन कार्ड नंबर डालकर अपनी पात्रता चेक कर लें.
- अगर आप एलिजिबल हैं, तो आगे की प्रक्रिया पूरी करके आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं.
- कार्ड बनवाने के लिए आपको अपने आधार कार्ड या राशन कार्ड को PMJAY कियोस्क पर वेरीफाई करवाना होगा.
- इसके बाद फैमिली सर्टिफिकेट पेश करना होगा और पूरी डिटेल भरनी होगी.
- अब आप AB-PMJAY आईडी के साथ अपना ई-कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं.
कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए?
आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड या परिवार पहचान पत्र (PPP ID), मोबाइल नंबर, पात्रता सूची में नाम, जाति प्रमाण पत्र (अगर आरक्षित वर्ग से हैं तो), आय का प्रमाण पत्र और परिवार के मौजूदा स्टेटस से जुड़े दस्तावेज चाहिए.
