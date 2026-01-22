Hindi Business Hindi

क्या यूपी-बिहार के लोग दिल्ली में आयुष्मान कार्ड से ले सकते हैं 10 लाख रुपये तक का कैशलेस ट्रिटमेंट, जान लें नियम

केंद्र सरकार ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत 2017 में इस योजना की शुरुआत की थी.

आयुष्मान योजना को दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम कहा जा रहा है. ये देश के सबसे गरीब 40% लोगों को हर साल 5 लाख रुपये तक की मुफ्त इलाज की सुविधा देती है.केंद्र सरकार ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत 2017 में इस योजना की शुरुआत की थी. 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्ग इस योजना का लाभ ले सकते हैं. एकमात्र पश्चिम बंगाल में ही ये स्कीम लागू नहीं है.

आयुष्मान योजना के तहत देश भर के सिलेक्टेड सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज करवाया जा सकता है. दिल्लीवासियों को आयुष्मान कार्ड से डबल कवरेज मिलता है. यानी इस कार्ड के जरिए केंद्र की तरफ से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी.वहीं, दिल्ली सरकार भी 5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त मदद देती है. यानी कुल मिलाकर 10 लाख रुपये तक का हेल्थ कवर मिलेगा. ऐसे में कई लोगों का सवाल होता है कि अगर यूपी-बिहार के लोगों को दिल्ली में आकर इलाज कराना पड़े, तो क्या 10 लाख रुपये के कैशलेस ट्रिटमेंट का फायदा मिलेगा? आइए जानते हैं क्या कहते हैं नियम:-

यूपी और बिहार डोमिसाइल भी करा सकते हैं इलाज

आजकल नौकरी, पढ़ाई और इलाज के लिए लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहते हैं. दिल्ली में सबसे ज्यादा यूपी और बिहार के लोग रोजगार तलाशने आते हैं. आयुष्मान स्कीम पूरे देश के लिए लाई गई है. इसका मतलब यह है कि आयुष्मान कार्ड होल्डर अपने राज्य तक सीमित नहीं होता. ऐसे में आप दूसरे राज्य के सिलेक्टेड अस्पतालों में जाकर भी आयुष्मान कार्ड से इलाज करा सकते हैं. यूपी और बिहार डोमिसाइल लोगों के लिए भी यही नियम है.

क्या दिल्ली के सभी अस्पतालों में मिलेगा कैशलेस ट्रिटमेंट?

नहीं. चूंकि, दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ-साथ एक संघीय प्रदेश भी है. लिहाजा यहां नियम थोड़े अलग होते हैं. दिल्ली में सभी अस्पताल आयुष्मान योजना से जुड़े नहीं हैं. कुछ जगहों पर राज्य की अलग हेल्थ स्कीमें भी चलती हैं. ऐसे में दिल्ली के अस्पताल में यूपी या बिहार का आयुष्मान कार्ड नहीं चलेगा. यूपी के जो अस्पताल नेटवर्क में शामिल होंगे, उन्हीं अस्पतालों में आप इलाज करा सकेंगे. क्योंकि,मरीज का डेटा सिस्टम में वेरिफाई होता है और पात्र होने पर इलाज की मंजूरी मिलती है. यही प्रक्रिया दूसरे राज्यों की तरह यहां भी अपनाई जाती है.

क्या दिल्ली में इलाज कराया तो 10 लाख तक का मिलेगा कैशलेस बेनिफिट?

नहीं. आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपये तक का ही कैशलेस ट्रिटमेंट मिलता है. दिल्ली सरकार अलग से 5 लाख रुपये तक का कैशलेस बेनिफिट देती है. लेकिन, ये सुविधा सिर्फ दिल्ली के निवासियों के लिए है. यूपी या बिहार के लोगों को 10 लाख तक का कैशलेस इलाज नहीं मिलेगा. दिल्ली के अस्पतालों में इलाज के लिए आपकी कैशलेस लिमिट 5 लाख रुपये ही रहेगी.

आयुष्मान योजना का फायदा कौन-कौन उठा सकते हैं?

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग, अनुसूचित जाति या जनजाति और आदिवासी समुदाय के लोग इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं. असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग, गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर करने वाले लोग और दिव्यांग व्यक्ति आयुष्मान स्कीम का फायदा ले सकते हैं.

कौन नहीं उठा सकते इस योजना का फायदा?

संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग, जिनके पास पक्का मकान और गाड़ी है.ऐसे कर्मचारी जिनका हर महने PF कटता हो. इनकम टैक्स देने वाले लोग और ESIC के सदस्य भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते.वहीं, सरकारी कर्मचारी भी इस योजना से बाहर रखे गए हैं.

कौन सी बीमारियां होती हैं कवर?

आयुष्मान योजना में पुरानी बीमारियां भी कवर होती हैं. ट्रांसपोर्ट पर होने वाला खर्च इसमें कवर होता है। सभी मेडिकल जांच, ऑपरेशन, इलाज जैसी चीजें इसमें शामिल हैं.

एक व्यक्ति कितनी बार करा सकता है इलाज?

आयुष्मान भारत योजना में एक परिवार को हर साल 5 लाख रुपये तक का फ्री इलाज मिलता है.यह लिमिट सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं होती, बल्कि पूरे परिवार के लिए होती है. अगर किसी के परिवार में 4 लोग हैं, तो वो सभी 5 लाख के फ्री इलाज में कवर होते हैं. इस कार्ड से कोई पात्र बीमार व्यक्ति या उसके परिवार का सदस्य कितनी भी बार इलाज करवा सकता है. बशर्ते जब तक 5 लाख की लिमिट क्रॉस नहीं हो जाती. मतलब अगर आपकी लिमिट एक बार इलाज कराके ही खत्म हो जाती है, तो उस एक साल के अंदर आपको इस कार्ड का फायदा नहीं मिल पाएगा.

कैसे बनवाएं के आयुष्मान कार्ड?

आयुष्मान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट https://pmjay.gov.in/ पर जाएं.

‘Am I Eligible’ के ऑप्शन पर क्लिक करें.

अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें.

आपके मोबाइल पर आए OTP से लॉगिन करें.

अपना राज्य और आधार नंबर या राशन कार्ड नंबर डालकर अपनी पात्रता चेक कर लें.

अगर आप एलिजिबल हैं, तो आगे की प्रक्रिया पूरी करके आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं.

कार्ड बनवाने के लिए आपको अपने आधार कार्ड या राशन कार्ड को PMJAY कियोस्क पर वेरीफाई करवाना होगा.

इसके बाद फैमिली सर्टिफिकेट पेश करना होगा और पूरी डिटेल भरनी होगी.

अब आप AB-PMJAY आईडी के साथ अपना ई-कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं.

कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए?

आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड या परिवार पहचान पत्र (PPP ID), मोबाइल नंबर, पात्रता सूची में नाम, जाति प्रमाण पत्र (अगर आरक्षित वर्ग से हैं तो), आय का प्रमाण पत्र और परिवार के मौजूदा स्टेटस से जुड़े दस्तावेज चाहिए.