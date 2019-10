नई दिल्ली: भारत की दुपहिया वाहन निर्माता कंपनी बजाज ऑटो ने आज अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर ‘बजाज चेतक’ लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को ‘चेतक चिक’ नाम दिया है. दिल्ली में आयोजित एक इवेंट के दौरान बजाज के इस इलेक्ट्रिक स्कूटर से पर्दा उठाया गया. इस कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत भी शामिल हुए. स्कूटर को पेश करने के लिए आयोजित इवेंट को ‘हमारा बजाज’ टैगलाइन दी गई थी.

आपको बता दें कि कंपनी के लिए यह स्कूटर काफी खास है, क्योंकि यह कंपनी का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है. कंपनी ने अपने नए इलेक्ट्रिक ऑटो को दो कलर (गोल्डन और सफेद) में लॉन्च किया है. कार्यक्रम की शुरुआत में दर्शकों के सामने एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन दिखाई गई. नितिन गडकरी ने इस नए इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए बजाज ऑटो को बधाई दी. इसके साथ ही नितिन गडकरी ने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में भारत को नंबर 1 हब बनाने की जरूरत है. यह मुश्किल हैं लेकिन असंभव नहीं है.

Xiaomi Redmi Note 8 और Note 8 Pro स्मार्टफोन भारत में 9,999 रुपये की शुरुआती कीमत में हुए लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशंस

पुणे के चाकन में 25 सितंबर को शुरू हुआ था प्रोडक्शन

इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्रोडक्शन 25 सितंबर, 2019 को पुणे के चाकन में स्थित बजाज के प्लांट में शुरू हुआ था. ये स्कूटर अब Okinawa Scooters, Hero Electric, Ather Energy, Ampere Electric Vehicles को कड़ी टक्कर देगा

#Live from the launch of first electric two-wheeler scooter by Bajaj Auto Ltd. https://t.co/24u3lyCtAY

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) October 16, 2019