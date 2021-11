Business News: लगभग दो साल तक कोरोना के डर के साये में गुजारने के बाद इस बार दिवाली में लोगों का जोश पूरे शबाब पर रहा और इस बार दिवाली में लोगों ने जमकर खरीदारी की और पिछले 10 साल का रिकॉर्ड इस दौरान टूट गया. इस बार दिवाली के मौके पर 1.25 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जो पिछले 10 वर्षों में रिकॉर्ड व्यापार का आंकड़ा है. इस कारोबार में भारत ने चीन के बने सामान को नकारकर उसे नुकसान पहुंचाया है तो वहीं लोकल चीजों की जमकर खरीदारी हुई है.Also Read - Gold Rate: धनतेरस पर बरसा सोना, 8000rs सस्ता क्या हुआ? लोगों ने 75,000 करोड़ का गोल्ड खरीद लिया

चीन को 50 हजार करोड़ का नुकसान Also Read - Gold Sale on Dhanteras: सर्राफा बाजार में रौनक, दिल्ली समेत देश में 7500 करोड़ रुपये का सोने-चांदी का हुआ व्यापार

अखिल भारतीय व्यापार परिसंघ (CAIT) ने दावा किया है कि इस साल दिवाली पर चीन को करीबन 50 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. सीएआईटी (CAIT) कहना है उसने पिछले साल ‘चीनी सामान के बहिष्कार’ का आह्वान किया था. सीएआईटी (CAIT) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया के मुताबिक, चीन के सामान कम रखने का असर दिखा है. उन्होंने ये भी बताया कि इस साल छोटे कारीगरों, कुम्हारों, शिल्पकारों और स्थानीय कलाकारों ने अपने सामान की ज्यादा अच्छी बिक्री की है. Also Read - काम की बात: एक नवंबर से बदल जाएंगे बैंकों के नियम-ट्रेनों की टाइमिंग और बहुत कुछ, जानिए क्या-क्या

For #Diwali festival sales, people thronged the markets and helped in generating huge business to the tune of Rs 1.25 lakh crores which is record trade figure in last 10 years on the occasion of Diwali: Confederation of All India Traders (CAIT) pic.twitter.com/EYvMndJNK9

— ANI (@ANI) November 5, 2021