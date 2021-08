Ban on Millath co-operative bank: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने कर्नाटक स्थित मिलथ को-ऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध (Ban on Millath co-operative bank) तीन महीने के लिए सात नवंबर तक बढ़ा दिया है. आरबीआई के एक बयान में कहा गया है कि यह विस्तार समीक्षा के अधीन है. प्रतिबंधों को आखिरी बार 8 अगस्त तक बढ़ाया गया था.Also Read - RBI Panel Report: अगस्त के अंत तक आ सकती है डिजिटल लेंडिंग पर RBI पैनल की रिपोर्ट

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशरें के अनुसार, सहकारी बैंक, बिना किसी ऋण और अग्रिमों को लिखित रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना, कोई निवेश नहीं करेगा, कोई भी दायित्व नहीं उठाएगा, जिसमें धन उधार लेना और नई जमा की स्वीकृति, संवितरण या सहमत होना शामिल है. अपनी देनदारियों और दायित्वों के निर्वहन में या अन्यथा किसी भी भुगतान का संवितरण करें. Also Read - RBI Credit Policy: विकास के लिए हर तरफ से लगातार नीतिगत समर्थन जरूरी : आरबीआई गवर्नर

बैंक कोई समझौता या व्यवस्था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या संपत्ति की बिक्री, हस्तांतरण या अन्यथा निपटान नहीं करेगा. Also Read - RBI Credit Policy: रेपो रेट में नहीं हुआ बदलाव, नहीं बढ़ेगी लोन की EMI; महंगाई को कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश

इसके अलावा, केंद्रीय बैंक ने प्रत्येक बचत या चालू खाते या किसी अन्य जमा खाते से 1,000 रुपये की निकासी सीमा भी लगाई.

प्रतिबंध पहली बार मई 2019 में लगाए गए थे और उसके बाद इसे बढ़ा दिया गया है.

(With IANS Inputs)