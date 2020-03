नोएडा: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से लगे प्रतिबंध हटने के बाद यस बैंक की सभी बैंकिंग सर्विसेज चालू हो गई है. ग्राहक अपने खाते से पैसे निकाल पा रहे हैं. करीब 13 दिन के बाद यस बैंक की सर्विसेज पर लगी सभी तरह की रोक हटा ली गई है. 5 मार्च की शाम को यस बैंक के बोर्ड को भंग कर दिया गया था और बैंक का पूरा कंट्रोल आरबीआई को सौंप दिया गया. इसके बाद सरकार ने बैंक के लिए नया प्लान लाने का ऐलान किया और प्रशांत कुमार को मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मैनेजिंग डायरेक्टर व सीईओ) नियुक्त किया गया.

YES BANK: Our banking services are now operational. Customers can now experience the full suite of our services pic.twitter.com/cWIZrWdinL

— ANI (@ANI) March 18, 2020