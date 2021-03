Bank Alert: आगामी 1 अप्रैल 2021 से इन आठ बैंकों का चेकबुक (Cheque book), पासबुक (Pass book) , और इंडियन फायनेंशियल सर्विस कोड (IFSC) अवैध करार दे दिया जाएगा. एक अप्रैल से आपका चेक बुक किसी काम का नहीं रह जाएगा. अगर आपने किसी को इन बैंकों का चेक जारी किया है तो वे क्लियर नहीं होंगे. ऐसी स्थिति में अगर आपका भी इन बैंकों में खाता है तो जल्दी से नया चेक बुक ले लें. इन आठ बैंको को एक साथ मर्ज कर दिया गया है. बैंकों के एक साथ मिलाए जाने के कारण खाता धारकों का आईएफएससी कोड (IFSC Code), एमआईसीआर (MICR Code) कोड बदल गए हैं. इसलिए इन बैंको के चेकबुक अमान्य हो जाएंगे. इसलिए इन सभी बैंकों के ग्राहको यह सलाह दी जा रही है कि अपने नजदीकी शाखा में जाकर तुरंत नया चेकबुक प्राप्त कर लें. Also Read - Bank Strike Today: बैंकों में दो दिन की हड़ताल में ATM भी हो जाएंगे खाली, जानिए- क्या-क्या आएंगी दिक्कतें?

केंद्र सरकार ने इन बैंकों का मर्जर (Merger of these banks) कर दिया है. इन बैंकों का मर्जर बैंकों पर एनपीए का बढ़ने की वजह से किया गया है. लेकिन मर्जर के बाद इन बैंकों का पासबुक, आईएफएससी कोड बदल जाएंगे. अब इन बैंकों के ग्राहक तुरंत अपनी बैंक शाखा में जाकर चेक बुक प्राप्त कर लें. हालांकि, सिंडिकेट बैंक और केनरा बैंक के मामले में थोड़ा राहत मिली हुई है. सिंडिकेट बैंक का चेकबुक 30 जून तक बैध रहेगा. उसके बाद नई चेक बुक लेना पड़ेगा. आइए, जानते हैं कि किन बैंकों का चेक बुक 1 अप्रैल से बदल जाएगा. देना बैंक, विजया बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइडेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक. इन बैंकों के पुराने चेक बुक से काम नहीं चलेगा. मर्जर के बाद अब इन बैंकों के चेक बुक 31 मार्च के बाद नहीं चलेंगे. Also Read - PNB Chequebook/IFSC Code Alert: 1 अप्रैल से IFSC Code और पुराना चेकबुक नहीं करेगा काम, जल्दी बैंक से करें संपर्क

यहां जानिए, कौन से बैंक का किस बैंक के साथ हुआ है मर्जर

1- देना बैंक और विजया बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज किया गया है.

2- ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेडट बैंक ऑफ इंडिया क पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज किया गया है.

3-सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक के साथ मर्ज किया गया है.

4- आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को यूनियन बैंक के साथ मर्ज किया गया है.

5- इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक के साथ मर्ज किया गया है. Also Read - PNB ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, 1 अप्रैल से पुराने चेकबुक और पुराने IFSC कोड काम नहीं करेंगे

यह मर्जर एक अप्रैल से प्रभावी हो जाएंगे.

चेक बुक की क्या रहती है आवश्यकता

जब आप बचत बैंक खाता या चालू खाता खोलते हैं तो बैंक आपको एक चेक बुक देते हैं. उसकी सहायता से ग्राहक अपने खाते से पैसे निकाल सकते हैं. इस चेक बुक पर बहुत सी जानकारियां रहती हैं. आईएफएससी मैग्नेनिटक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन कोड होता है. आज की तारीख में लगभग सभी प्रकार के काम इसकी सहायता से ही किए जाते हैं. पुराने चेक बुक में आपको पुरानी जानकारी ही मिलेगी. लेकिन अब आपका काम नए कोड से हो पाएगा. जो अब बदल जाएगा. इसलिए अभी से चेक बुक के लिए अप्लाई कर दें, 10 दिन में आपको चेक बुक मिल जाएगा.