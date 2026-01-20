Hindi Business Hindi

Bank Closed News: महीने की इस तारीख को बैंकिंग सेवाओं पर पड़ेगा असर! जानिये बैंककर्मियों ने क्यों दी हड़ताल की धमकी

बैंक कर्मचारी संगठनों ने 5-दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग को लेकर 27 जनवरी को हड़ताल का आह्वान किया है. यदि यह मांग पूरी होती है, तो बैंकिंग सेक्टर में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. हालांकि, हर सप्ताह में दो दिन की वीक ऑफ करने लिए आरबीआई की मंजूरी अनिवार्य है.

बैंक कर्मचारी 5 वर्किंग डे और 2 दिन की वीक-ऑफ की मांग को लेकर स्ट्राइक पर जाने की घोषणा की है (All India Bank Officers Confederation की X प्रोफाइल से)

भारत में बैंकिंग क्षेत्र एक बार फिर चर्चा में है. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 27 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है. इस हड़ताल की मुख्य मांग बैंकों में 5-डे वर्क वीक (5-Day Work Week) लागू करना है. यदि यह हड़ताल होती है, तो जनवरी के अंत में कस्टमर को लगातार चार दिनों तक बैंक बंदी का सामना करना पड़ सकता है.

जनवरी के आखिर में 4 दिनों की संभावित बंदी

बैंककर्मियों की यह हड़ताल 27 जनवरी को प्रस्तावित है. इससे पहले 24 जनवरी को महीने का चौथा शनिवार है, 25 जनवरी को रविवार और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय अवकाश है. ऐसे में यदि 27 तारीख को कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं, तो लगातार चार दिनों तक बैंक बंद रहेंगे. यह स्थिति उन लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है जिनके पास कैश या चेक क्लियरिंग से जुड़े जरूरी काम हैं.

क्या है बैंककर्मियों की मुख्य मांग?

बैंक यूनियनों की लंबे समय से मांग है कि बैंकों में भी केंद्र सरकार के कार्यालयों की तरह सप्ताह में केवल पांच दिन काम हो. वर्तमान में, बैंकों में दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश रहता है, जबकि पहले और तीसरे शनिवार को पूरे दिन काम होता है. कर्मचारियों का तर्क है कि 5-डे वर्क वीक से उनके काम के दबाव में कमी आएगी, कार्यकुशलता बढ़ेगी और उन्हें अपने परिवार के साथ बिताने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा.

वहीं, नौ प्रमुख बैंक यूनियनों का प्रतिनिधित्व करने वाले यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने साफ किया है कि वे ग्राहकों की सुविधा से समझौता नहीं करना चाहते. इसके समाधान के रूप में, उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि यदि शनिवार को छुट्टी दी जाती है, तो कर्मचारी सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन 40 मिनट अतिरिक्त काम करने को तैयार हैं. इससे बैंकिंग के कुल वर्किंग ऑवर्स पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा. हड़ताल का समर्थन कर रहे यूनियनों का कहना है कि जब आरबीआई (RBI), एलआईसी (LIC), जीआईसी (GIC), शेयर बाजार और विदेशी मुद्रा बाजार पहले से ही पांच दिन के वर्किंग कल्चर पर चल रहे हैं, तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के साथ भेदभाव क्यों?

RBI की मंजूरी बेहद जरूरी

बैंकों में पांच दिन का कार्य सप्ताह लागू करना केवल बैंक प्रबंधन के हाथ में नहीं है. इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और वित्त मंत्रालय की मंजूरी अनिवार्य है. चूंकि बैंकिंग सेवाएं देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, इसलिए आरबीआई को यह सुनिश्चित करना होगा कि शनिवार की छुट्टी से डिजिटल ट्रांजेक्शन, मुद्रा बाजार (Money Market) और अन्य वित्तीय गतिविधियों पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े.

कस्टमर पर क्या होगा असर?

बैंकों की लंबी बंदी से चेक क्लियरिंग, कैश डिपॉजिट और फिजिकल बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ सकता है. हालांकि, डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई (UPI) और नेट बैंकिंग सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन ब्रांच पर होने वाले काम अटक सकते हैं.

