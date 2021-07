Bank Deposit: बैंक में पैसा रखने वालों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है. अगर बैंक डूबता है, तो उसके ग्राहकों को 90 दिनों के भीतर 5 लाख रुपये तक की राशि मिल जाएगी. वे बैंक भी इस सुविधा के दायरे में आएंगे, जिन पर रिजर्व बैंक ने कोई रोक या मोहलत दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बैंक ग्राहकों के हित में यह फैसला लिया गया है.Also Read - जमाकर्ताओं के लिए 5 लाख रुपये सुनिश्चित करने को DICGC बिल को मिली केंद्र की मंजूरी

5 लाख रुपये तक की राशि सुरक्षित

कैबिनेट ने इसके लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी है. इसके तहत दिवालिया होने या उसका लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में किसी बैंक में जमाकर्ता की जमा राशि 5 लाख रुपये तक सुरक्षित रहती है. हालांकि, जमा राशि इससे अधिक भी हो सकती है. पहले यह सीमा केवल 1 लाख रुपये हुआ करती थी, जिसे अब भारत सरकार ने बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है.

#Cabinet clears Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation Bill 2021

It insures bank deposits such as savings, FDs, current or recurring deposits. It also covers commercial, public, private sector banks & branches of foreign bank in Indiahttps://t.co/wZ5R8mZjnb

— PIB India (@PIB_India) July 28, 2021