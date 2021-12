Bank Deposit Insurance Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बैंक जमा राशि बीमा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बैंक में पैसा जमा करनेवालों को बड़ी राहत दी है. पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के लिए बैंकिंग सेक्टर के लिए और देश के करोड़ों बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए महत्वपूर्ण दिन है. दशकों से चली आ रही एक बड़ी समस्या का कैसे समाधान निकाला गया है, आज का दिन उसका साक्षी बन रहा है. पीएम मोदी ने कहा कि अब बैंक किसी की गलती से डूबे, बैंक के डूबने पर जमाकर्ता को 5 लाख रुपए जरूर मिलेंगे. पीएम ने कहा कि इस समस्या के समाधान से जमाकर्ताओं को अपने पैसे को लेकर सुरक्षा मिलेगी.Also Read - दो साल बाद मिले मोदी-पुतिन, 28 समझौतों पर किए हस्ताक्षर, 10 साल बढ़ा सहयोग; जानें 10 बड़ी बातें

#WATCH | When I was CM, I repeatedly requested Centre to increase bank deposit insurance cover to Rs 5 lakhs from Rs 1 lakh but to no avail. So people sent me here to do it: PM Modi at an event on 'Depositors First: Guaranteed Time-bound Deposit Insurance Payment up to Rs 5 Lakh' pic.twitter.com/GoEE34Jy2r

