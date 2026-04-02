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Bank Holiday 3 April 2026 Good Friday Bank Closed States List India

Bank Holiday: बैंक जाने से पहले पढ़ लें ये खबर, इस दिन बंद रहेंगे बैंक; देखें शहरवार लिस्ट

Bank Holiday: गुड फ्राइडे के कारण कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे. जानें छुट्टियों की पूरी लिस्ट और किन बैंक सेवाओं पर पड़ेगा असर.

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Bank Holiday: अगर आप शुक्रवार को बैंक जाने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले यह जान लेना जरूरी है कि बैंक खुले रहेंगे या नहीं. RBI की छुट्टियों की लिस्ट के हिसाब से 3 अप्रैल 2026 को गुड फ्राइडे है. इस वजह से देश के ज्यादातर राज्यों में बैंक बंद रहेंगे. ऐसे में अगर आपका कोई जरूरी काम है, तो उसे पहले या बाद में प्लान करना बेहतर रहेगा.

किन राज्यों में रहेगा बैंक बंद

3 अप्रैल को गुड फ्राइडे के कारण दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मध्यप्रदेश, ओडिशा, असम, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कई अन्य राज्यों में बैंक बंद रहेंगे. हालांकि कुछ जगहों पर बैंक खुले भी रह सकते हैं, इसलिए अपने शहर की जानकारी पहले जरूर चेक कर लें. गुड फ्राइडे ईसाई धर्म का खास दिन होता है, जिस दिन लोग प्रार्थना करते हैं.

अप्रैल में और कब-कब रहेंगी छुट्टियां

अप्रैल महीने में बैंक कई दिनों तक अलग-अलग कारणों से बंद रहने वाले हैं. 1 अप्रैल को सालाना क्लोजिंग के कारण ज्यादातर जगह बैंक बंद रहे. 2 अप्रैल को केरल में मौंडी थर्सडे की छुट्टी थी. 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, बैसाखी और तमिल न्यू ईयर जैसे त्योहारों के कारण कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे. इसके बाद 15 अप्रैल को भी कुछ राज्यों में लोकल त्योहारों की वजह से छुट्टी रहेगी.

इन छुट्टियों में क्या काम नहीं होंगे

जब बैंक बंद रहते हैं, तब आप ब्रांच से जुड़े काम नहीं कर पाएंगे. जैसे कैश जमा करना, चेक क्लियर करवाना या डिमांड ड्राफ्ट बनवाना. इसलिए अगर आपका ऐसा कोई काम है, तो छुट्टी से पहले ही निपटा लें. वरना आपको इंतजार करना पड़ सकता है और प्लान बिगड़ सकता है.

फिर भी कैसे कर पाएंगे जरूर काम?

हालांकि बैंक ब्रांच बंद रहेंगी, लेकिन आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी. आप UPI, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और ATM का इस्तेमाल कर सकते हैं. पैसे ट्रांसफर करना, बैलेंस चेक करना या ऑनलाइन पेमेंट जैसे काम आसानी से हो जाएंगे. इसलिए छुट्टी के दौरान भी आपके जरूरी काम चलते रहेंगे, बस ब्रांच जाने वाले काम थोड़े रुक जाएंगे.

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