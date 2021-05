Bank Holiday In May: जहां कोरोना काल में लोग अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हैं. वहीं, सख्त प्रतिबंधों की वजह से बहुत जरूरी काम पड़ने पर ही सरकार की तरफ से घर से बाहर निकलने की इजाजत है. ऐसे वातावरण में अगर आपका बैंक से जुड़ा कोई काम हो और आप बैंक जाएं वहां शाखा में ताला लटकता हुआ मिले तो आपको निराशा हाथ लगेगी. लिहाजा बैंक जाने से पहले आप इसकी जानकारी जरूर कर लें कि बैंक खुला है कि नहीं. Also Read - एनपीए के लिए अस्थायी प्रावधानों का 100 फीसदी इस्तेमाल कर सकेंगे बैंक

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के मुताबिक, मई महीने में बैंकों में 6 दिन की छुट्टियां हैं. इसके अलावा बैंक दूसरे और चौथे शनिवार को काम नहीं करते. साथ ही रविवार को भी छुट्टी रहती है. Also Read - RBI ने MSME के लिए दूसरे दौर के लोन के लिए की पुनर्गठन की घोषणा

मई महीने के बाकी बचे 20 दिनों में 7 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं. इनमें से कुछ बैंक ब्रांच स्‍थानीय छुट्टियों की वजह से बंद रहेंगे. अब मई महीने में बचे हुए दिनों में 3 घोषित छुट्टियां हैं, जो कि अधिकतर राज्यों में इन छुट्टियों में बैंक बंद रहेंगे. 10 मई को जम्मू और श्री नगर में Shab-i-Qadr के चलते छुट्टी थी. Also Read - RBI Grade B Phase 2 Result 2021 Declared: RBI ने जारी किया ग्रेड B का रिजल्ट, इस Direct Link से करें चेक

13 मई को ईद-उल-फित (Id-Ul-Fitr) के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे.

14 मई को भगवान श्री परशुराम जयंती, रमजान और अक्षय तृतीया है.

26 मई को बुद्ध पूर्णिमा है. इस दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा.

इसके अलावा 16 मई और 23 मई को रविवार और 22 मई को महीने का चौथा शनिवार होने की वजह से हर जगह बैंक ब्रांच बंद रहेंगे. इसके साथ ही 30 मई को रविवार होने की वजह से भी बैंक बंद रहेंगे.