अप्रैल में आधे महीने बंद रहेंगे बैंक, बीच में पड़ेगा 4 दिन का लॉन्ग वीकेंड, देखिए पूरी हॉलीडे लिस्ट

Bank Holiday List For April 2026: आप बैंकों की छुट्टी के बावजूद ऑनलाइन बैंकिंग और ATM के जरिए पैसे का लेनदेन या अन्य काम कर सकते हैं. इन सुविधाओं पर बैंकों की छुट्टियों का कोई असर नहीं पड़ेगा.

Published date india.com Updated: March 27, 2026 10:06 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com
अप्रैल में आधे महीने बंद रहेंगे बैंक, बीच में पड़ेगा 4 दिन का लॉन्ग वीकेंड, देखिए पूरी हॉलीडे लिस्ट
बैंक बंद होने के बाद भी मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग 24 घंटे काम करेंगे.

भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च के लिए बैंकों की हॉलिडे लिस्ट जारी कर दी है. अप्रैल में कुल 13 दिन बैंक बंद रहेंगे.बीच में 4 दिन का लॉन्ग वीकेंड भी पड़ेगा. RBI के मुताबिक, महीने की पहली तारीख यानी 1 अप्रैल को बैंक बंद रहेंगे. इसे वित्तीय खातों की वार्षिक क्लोजिंग डे के रूप में मनाया जाएगा. इसके अलावा देश के अलग-अलग हिस्सों में मनाए जाने वाले त्योहारों की वजह से कई और छुट्टियां भी होंगी. इन त्योहारों की छुट्टियों के अलावा, बैंक सभी रविवारों के साथ-साथ दूसरे और चौथे शनिवार को भी बंद रहेंगे.

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में छुट्टियों को 3 कैटेगरी में बांटा है. पहला– हॉलीडे अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. दूसरा– हॉलीडे अंडर द निगोशिएबल एक्ट. तीसरा– रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हॉलीडे. अप्रैल में इन तीनों कैटेगरी में छुट्टियां पड़ रही हैं.

नौकरी छोड़ने पर 2 दिन में मिलेगी सैलरी, लीव और बोनस का पैसा, 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा नया नियम

कब और क्यों बंद रहेंगे बैंक?

  • 1 अप्रैल (बुधवार): एनुअल क्लोजिंग के कारण देशभर के बैंक बंद रहेंगे.
  • 2 अप्रैल (गुरुवार): पुण्य गुरुवार के मौके पर कोच्चि, तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद रहेंगे.
  • 3 अप्रैल (शुक्रवार): गुड फ्राइडे की वजह से देश के सभी बैंकों में कामकाज नहीं होगा.
  • 5 अप्रैल (रविवार): सभी बैंकों में रविवार की छुट्टी रहेगी.
  • 12 अप्रैल (रविवार):सभी बैंकों में रविवार की छुट्टी रहेगी.
  • 14 अप्रैल (मंगलवार): डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती/महा विशुव संक्रांति/बिजू/बुइसू महोत्सव/तमिल नव वर्ष दिवस/बोहाग बिहू/चिराओबा/बैसाखी के मौके पर देश के अलग-अलग राज्यों में बैंक बंद रहेंगे.
  • 15 अप्रैल (बुधवार): बंगाली नववर्ष दिवस (नबाबरशा)/बोहाग बिहू/विशु/हिमाचल दिवस – अगरतला, गुवाहाटी, ईटानगर, कोच्चि, कोलकाता, शिमला, तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद रहेंगे.
  • 16 अप्रैल (गुरुवार): बोहाग बिहू के मौके पर गुवाहाटी में बैंक बंद रहेंगे.
  • 19 अप्रैल (रविवार): देश के सभी बैंकों में छुट्टी रहेगी.
  • 20 अप्रैल (सोमवार): बसव जयंती / अक्षय तृतीया के मौके पर बेंगलुरु समेत कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे.
  • 21 अप्रैल (मंगलवार): गारिया पूजा के मौके पर अगरतला के बैंकों में छुट्टी रहेगी.
  • 25 अप्रैल (शनिवार): महीना का चौथा शनिवार होने के कारण देश के सभी बैंक बंद रहेंगे.
  • 26 अप्रैल (रविवार): देश के सभी बैंकों में रविवार की छुट्टी रहेगी.

ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए निपटा सकेंगे काम
आप बैंकों की छुट्टी के बावजूद ऑनलाइन बैंकिंग और ATM के जरिए पैसे का लेनदेन या अन्य काम कर सकते हैं. इन सुविधाओं पर बैंकों की छुट्टियों का कोई असर नहीं पड़ेगा.

ATM से पैसा निकालना होगा महंगा, ट्रेन टिकट और फास्टैग के नियम भी होंगे सख्त, 1 अप्रैल से लागू होने जा रहे हैं ये 9 बदलाव

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

कब बंद रहेंगे शेयर मार्केट?
अप्रैल 2026 में शेयर बाजार (NSE/BSE) मुख्य रूप से 2 दिन बंद रहेगा. 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे और 14 अप्रैल को डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर जयंती के मौके पर ट्रेडिंग नहीं होगी. वहीं, शनिवार और रविवार की साप्ताहिक छुट्टियां रहेंगी.

1 अप्रैल से बदल जाएंगे बैंकिंग से जुड़े ये नियम
अप्रैल 2026 से ऑनलाइन पेमेंट्स से लेकर ATM ट्रांजैक्शन तक को लेकर कई बदलाव होने वाले हैं. RBI ने ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए नए और सख्त नियम लागू किए हैं. अब सिर्फ पासवर्ड या OTP डालकर पेमेंट नहीं हो पाएगा. 1 अप्रैल, 2026 से हर ऑनलाइन पेमेंट में दो तरह की पहचान (2-Factor Authentication) जरूरी होगी. अभी लोग UPI, कार्ड, नेट बैंकिंग या वॉलेट से पेमेंट करते समय सिर्फ OTP डाल देते हैं, लेकिन अब यह तरीका मान्य नहीं होगा.

RBI के नए नियम क्या हैं?
RBI के नए नियम के अनुसार, हर लेनदेन में कम से कम दो तरह की वेरिफिकेशन जरूरी होगी. इनमें से एक वेरिफिकेशन डायनमिक (हर बार बदलने वाला) होना चाहिए. जैसे मोबाइल PIN, UPI PIN, फिंगरप्रिंट, फेस ID, डायनेमिक OTP पासवर्ड + बायोमेट्रिक या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन आदि शामिल है. इसके अलावा अमाउंट को लेकर चेकिंग उसी हिसाब से होगी.

कहां लागू होंगे ये नियम?
RBI के नए नियम अब देश में किए जाने वाले सभी डिजिटल पेमेंट पर लागू होंगे. जैसे UPI, कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट और प्रीपेड पेमेंट सिस्टम आदि. अंतरराष्ट्रीय वेबसाइट या ऐप पर किए जाने वाले पेमेंट पर ये नियम 1 अक्टूबर, 2026 से लागू होंगे.

दवाइयों से मोबाइल, घड़ी से EV तक… 1 अप्रैल से कौन सी चीज मिलेंगी महंगी? क्या हो जाएगा सस्ता? देखें पूरी लिस्ट

About the Author

Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Business Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.