जुलाई में 12 दिन बैंकों में रहेगी छुट्टी, बीच में मिलेगा लॉन्ग वीकेंड, चेक करें RBI की हॉलीडे लिस्ट

जुलाई में होने वाली कई छुट्टियां सिर्फ विशेष राज्यों तक ही सीमित हैं. ऐसे में ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए अपने नजदीकी बैंक की छुट्टियों की ल‍िस्‍ट या RBI कैलेंडर को पहले ही चेक कर लें.

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बैंकों में हॉलीडे की लिस्ट में स्थानीय आधार पर बदलाव हो सकता है. (सांकेतिक फोटो)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जुलाई में बैंक हॉलीडे लिस्ट जारी कर दी है. जुलाई में अलग-अलग राज्यों और शहरों में कुल 12 दिन बैंक बंद रहेंगे. इस दौरान एक लॉन्ग वीकेंड भी मिलेगा, जिसमें आप घूमने-फिरने की प्लानिंग कर सकते हैं. 11 जुलाई को महीने का दूसरा शनिवार होने की वजह से देशभर के बैंक बंद रहेंगे. 25 जुलाई को महीने का चौथा शनिवार है, इस दिन भी देश के सभी बैंकों की छुट्टी रहेगी. वहीं, 5, 12,19 और 26 जुलाई को रविवार की वजह से बैंकों में वीकली ऑफ रहेगा. अगर आपको इस महीने बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम हो, तो बैंकों का हॉलीडे कैलेंडर जरूर चेक कर लें.

जुलाई में होने वाली कई छुट्टियां सिर्फ विशेष राज्यों तक ही सीमित हैं. ऐसे में ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए अपने नजदीकी बैंक की छुट्टियों की ल‍िस्‍ट या RBI कैलेंडर को पहले ही चेक कर लें. वहीं, स्थानीय त्योहारों और प्रशासनिक फैसलों के आधार पर इन तारीखों में बदलाव भी संभव है.

जुलाई में कब, कहां और किसलिए बंद रहेंगे बैंक

बैंक बंद रहने के दौरान भी जारी रहेगा कामकाज

बैंकों में छुट्टी होने से ऑनलाइन और फोन बैंकिंग सर्विस पर कोई असर नहीं पड़ेगा. बैंक बंद रहने के दौरान भी आप ATM, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और UPI ट्रांजैक्शन हमेशा की तरह नॉर्मल रूप से काम कर सकेंगे. हालांकि, कैश जमा करने, चेक क्लीयरेंस, पासबुक अपडेट और नए खाते खुलवाने जैसी ब्रांच से जुड़ी फिजिकल सर्विस इन छुट्टियों के दौरान उपलब्ध नहीं होंगी.

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कब-कब बंद रहेंगे शेयर मार्केट?

भारतीय शेयर बाजार जुलाई में कुल 8 दिनों तक बंद रहेंगे. इन दिनों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स और सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (SLB) सेगमेंट में ट्रेडिंग नहीं होगी.

जुलाई में भारतीय शेयर बाजार 4 शनिवार और 4 रविवार को बंद रहेगा. 4 जुलाई, 5 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई, 25 जुलाई और 26 जुलाई को शेयर मार्केट में कोई काम नहीं होगा.

2026 में इन तारीखों पर भी बंद रहेंगे शेयर मार्केट

कैलेंडर के मुताबिक, राष्ट्रीय और धार्मिक त्योहारों के कारण साल के अंत में कई मौकों पर बाजार बंद रहेंगे.हम आपको इसकी लिस्ट बता रहे हैं.

14 सितंबर: गणेश चतुर्थी (सोमवार)

2 अक्टूबर: महात्मा गांधी जयंती (शुक्रवार)

20 अक्टूबर: दशहरा (मंगलवार)

10 नवंबर: दिवाली-बालीप्रतिपदा (मंगलवार)

24 नवंबर: प्रकाश गुरुपर्व श्री गुरु नानक देव (मंगलवार)

25 दिसंबर: क्रिसमस (शुक्रवार)

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