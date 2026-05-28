June Bank Holidays: जून में 11 दिन बंद रहेंगे बैंक? बीच में मिलेगा लॉन्ग वीकेंड, चेक करें RBI की हॉलिडे लिस्ट

बैंक ब्रांच बंद होने के बावजूद ऑनलाइन बैंकिंग, UPI, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग जैसी डिजिटल सर्विस सामान्य रूप से चालू रहेंगी.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: May 28, 2026, 10:54 PM IST
June Bank Holidays: जून में 11 दिन बंद रहेंगे बैंक? बीच में मिलेगा लॉन्ग वीकेंड, चेक करें RBI की हॉलिडे लिस्ट
भारत में बैंक छुट्टियां राज्यवार तय होती हैं, इसलिए हर शहर में छुट्टियों की तारीख अलग हो सकती है. (PTI)

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने जून महीने की बैंक हॉलिडे की लिस्ट जारी कर दी है. इस महीने शनिवार और रविवार की छुट्टियों के अलावा कई राज्यों में त्योहारों और लोकल त्योहारों के कारण बैंक बंद रहेंगे. 13 जून को दूसरे शनिवार और 27 जून को चौथे शनिवार के कारण बैंकों में काम नहीं होगा. इसके अलावा 7, 14, 21 और 28 जून को रविवार होने की वजह से पूरे देश में बैंक के ब्रांच बंद रहेंगे.

भारत में बैंक छुट्टियां राज्यवार तय होती हैं, इसलिए हर शहर में छुट्टियों की तारीख अलग हो सकती है. ऐसे में ग्राहकों को सलाह दी गई है कि बैंक जाने से पहले अपने शहर की छुट्टियों की जानकारी जरूर चेक कर लें.

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जून में बैंक छुट्टियों की लिस्ट

7 जून (रविवार)- देश के सभी बैंकों में वीकली ऑफ रहेगा.
13 जून (शनिवार)-देश के सभी बैंकों में सेकेंड सैटर्डे की छुट्टी रहेगी.
14 जून (रविवार)-देश के सभी बैंकों में वीकली ऑफ रहेगा.
15 जून (सोमवार)- आइजोल और भुवनेश्वर में YMA Day और राजा संक्रांति के मौके पर बैंक बंद रहेंगे.
21 जून (शनिवार)-देश के सभी बैंकों में वीकली ऑफ रहेगा.
25 जून (गुरुवार)-विजयवाड़ा में मुहर्रम के कारण बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा.
26 जून (शुक्रवार)- मुहर्रम और आशूरा के चलते दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, पटना, श्रीनगर, भोपाल, रांची और कई अन्य शहरों में बैंक बंद रहेंगे.
27 जून (शनिवार): देश के सभी बैंकों में फोर्थ सैटर्डे की छुट्टी रहेगी.
28 जून (रविवार): देश के सभी बैंकों में वीकली ऑफ रहेगा.
29 जून (सोमवार): शिमला में संत गुरु कबीर जयंती के कारण बैंक बंद रहेंगे. 30 जून (मंगलवार)- आइजोल में रेमा नी त्योहार के चलते बैंक शाखाएं बंद रहेंगी.

ऑनलाइन सर्विस रहेंगी चालू
बैंक ब्रांच बंद होने के बावजूद ऑनलाइन बैंकिंग, UPI, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग जैसी डिजिटल सर्विस सामान्य रूप से चालू रहेंगी. लोग पैसे ट्रांसफर करने, बिल भरने और दूसरी ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे.

जून में कब-कब बंद रहेंगे शेयर मार्केट?
जून 2026 में शेयर बाजार (BSE और NSE) में कुल 10 दिन कामकाज बंद रहेगा. 26 जून को मुहर्रम के मौके पर बाजार बंद रहेंगे. इस महीने में कुल 4 शनिवार (6, 13, 20 और 27 जून)और 4 रविवार (7, 14, 21, 28)पड़ेंगे, जब कोई ट्रेडिंग नहीं होगी.

शेयर बाजार का हाल
मिडिल ईस्ट में संकट गहराने से घरेलू शेयर बाजार में बुधवार (27 मई) को लगातार दूसरे दिन गिरावट आई. कारोबार के दौरान शेयर बाजार कई बार ऊपर-नीचे गया. आखिरकार BSE सेंसेक्स 141.90 अंक यानी 0.19% गिरावट के साथ 75,867.80 अंक पर बंद हुआ.

वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी50 इंडेक्स 6.55 अंक यानी 0.03% गिरावट के साथ 23,907.15 पर आ गया. इस बीच डॉलर के मुकाबले रुपया 95.69 पर फ्लैट बंद हुआ.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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