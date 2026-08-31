सितंबर में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक, मिलेगा 3 लॉन्ग वीकेंड, चेक करें RBI की हॉलीडे लिस्ट

सितंबर में अलग-अलग राज्यों और शहरों में कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे. इस महीने अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग कारणों से 8 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा. इसलिए इस महीने बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम हो, तो इन छुट्टियों के दिनों को छोड़कर आप बैंक जा सकते हैं. वहीं, घूमने-फिरने क शौकीन लोगों को इस बार 3 लॉन्ग वीकेंड मिलने जा रहा है. ऐसे में आप छोटा-मोटा फ्रेंड्स या फैमिली ट्रिप प्लान कर सकते हैं.
12 सितंबर को महीने का दूसरा शनिवार होने की वजह से देशभर के बैंक बंद रहेंगे. 26 सितंबर को महीने का चौथा शनिवार है, इस दिन भी देश के सभी बैंकों की छुट्टी रहेगी. हालांकि, आप बैंकों की छुट्टी के बावजूद ऑनलाइन बैंकिंग और ATM के जरिए पैसे का ट्रांजैक्शन या दूसरे काम कर सकते हैं. इन सुविधाओं पर बैंकों की छुट्टियों का कोई असर नहीं पड़ेगा.
4 सितंबर (शुक्रवार) को जन्माष्टमी है. 5 (शनिवार) और 6 को रविवार है. इसके बाद 12 सितंबर (शनिवार) को सेकेंड सैटर्डे की छुट्टी है. 13 सितंबर को रविवार है. 14 सितंबर को गणेश चतु्र्थी की छुट्टी मिलेगी. फिर 20 सितंबर को रविवार पड़ रहा है. 21 सितंबर को अगर एक दिन की छुट्टी लगा ली, तो अगले दिन 22 सितंबर को गैजेटेड हॉलीडे मिल जाएगा. इस तरह आप लॉन्ग वीकेंड का प्लान कर सकते हैं.
बैंक की छुट्टी के दौरान सिर्फ फिजिकल बैंक के ब्रांच बंद रहती हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि सभी बैंकिंग सर्विस पूरी तरह बंद हो जाती हैं. ग्राहक सामान्य लेनदेन के लिए ATM, UPI, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं.
सितंबर 2026 में शेयर बाजार में 9 दिन कारोबार नहीं होगा. इसमें 8 दिन शनिवार और रविवार को कारोबार नहीं होगा. इसके अलावा शेयर बाजार 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर भी बंद रहेगा. बता दें कि साल 2026 में भारतीय शेयर बाजार (NSE और BSE) शनिवार और रविवार के अलावा कुछ खास अवसर पर भी बंद रहेंगे. 14 सितंबर (सोमवार) को गणेश चतुर्थी के मौके पर ट्रेडिंग बंद रहेगी. इसके बाद 2 अक्टूबर (शुक्रवार) को महात्मा गांधी जयंती के मौके पर बाजार में कामकाज नहीं होगा. फिर 20 अक्टूबर (मंगलवार) को दशहरा के मौके पर शेयर मार्केट बंद रहेंगे. 10 नवंबर (मंगलवार) दिवाली-बलिप्रतिपदा के मौके पर ट्रेडिंग बंद रहेगी. 24 नवंबर (मंगलवार) को प्रकाश गुरुपर्व पर भी ट्रेडिंग नहीं होती है.
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